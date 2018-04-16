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03:25 (мск), источник: Восток Медиа

Хабаровский СКА не смог ударить по воротам «Ростова» и снова проиграл

Безголевая серия футбольного клуба «СКА-Хабаровск», прочно закрепившегося на последней строчке турнирной таблицы чемпионата России, продолжилась в гостях. Дальневосточники уступили «Ростову» на новом стадионе, построенном к первенству планеты, причём не сумели нанести ни одного удара в створ ворот соперника.

В первом круге команды встречались 30 сентября — на домашнем газоне хабаровчане пропустили один раз, а забили дважды. Времена, когда «армейцы» забивали и выигрывали, остались в прошлом — в ответном матче игроки «Ростова» смотрелись гораздо сильнее, а счёт не оказался разгромным только благодаря умениям голкипера СКА Александра Довбни.

Хозяева не сразу начали угрожать его владениям — до визита хабаровчан команда Валерия Карпина провела шесть матчей без побед, оказавшись в опасной близости от зоны вылета из высшего дивизиона. Активнее других выглядел Тимофей Калачёв, пытавшийся найти бреши в обороне «красно-синих». Гости отвечали контратаками, которые в большинстве случаев завершались свистком судьи о положении «вне игры».

На 40-й минуте Алексей Ионов проверил Довбню на внимательность, а через минуту после розыгрыша назначенного после этого углового «Ростов» вышел вперёд. Точный удар получился у Бьорна Сигурдарсона, впервые забившего в российском чемпионате. В раздевалки команды ушли при минимальном преимуществе хозяев поля.

Во втором тайме дальневосточники попытались исправить ситуацию, но брак в передачах и неуверенные действия в нападении свели эти попытки на нет. А ростовчане под занавес матча отличились ещё раз: голкипер СКА отразил удар, но на добивании первым оказался Хорен Байрамян. Времени на то, чтобы спасти положение, у «армейцев» уже не оставалось.

Благодаря победе «Ростов» немного улучшил свои позиции в турнирной таблице, СКА же продолжает обеспечивать себе неминуемый вылет в ФНЛ. Следующий матч «армейцы» проведут дома — на стадионе имени Ленина 22 апреля они примут московское «Динамо».

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