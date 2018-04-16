Хабаровский СКА не смог ударить по воротам «Ростова» и снова проиграл
Безголевая серия футбольного клуба «СКА-Хабаровск», прочно закрепившегося на последней строчке турнирной таблицы чемпионата России, продолжилась в гостях. Дальневосточники уступили «Ростову» на новом стадионе, построенном к первенству планеты, причём не сумели нанести ни одного удара в створ ворот соперника.
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