Хабаровчанка отправила яка, оленя и песца в космос

— Я бегала по дому и кричала: «Меня поздравляют космонавты!» Потом спросила Сергея, почему он не предлагает свои фотографии для «рисоваш»? Он ответил, что не знает, какие мне подойдут для рисования, так что я могу выбрать сама. Ну я уж не остановилась на одной. Рисовать поверх космоса очень удобно. Чистый фон, один источник света — рисуй что захочешь, — рассказала корреспонденту ИА «Хабаровский край сегодня» иллюстратор.

Так родился целый проект. Сергей несколько месяцев провёл на МКС, откуда сделал сотни потрясающих фотографий Земли и открытого космоса. Они вдохновили иллюстратора из Хабаровска на новые образы и даже мифотворчество.



Теперь изображения хабаровчанки появились на сайте Роскосмоса. Их можно скачать и поставить на рабочий стол.