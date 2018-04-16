SpaceX попробует возвращать вторую ступень ракеты-носителя, заявил Маск
МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Владелец компании SpaceX Илон Маск заявил, что SpaceX попробует сохранить после космического старта вторую ступень
МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Владелец компании SpaceX Илон Маск заявил, что SpaceX попробует сохранить после космического старта вторую ступень
Это прозвучит безумно, но SpaceX попробует вернуть с орбитальной скорости верхнюю ступень, используя гигантский шар для вечеринок.
SpaceX с 2017 года регулярно использует при стартах уже летавшую первую ступень, но не сохраняет ее повторно. Для старта в начале апреля SpaceX также использовала первую ступень