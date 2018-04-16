Без горячей воды останутся жители Хабаровска на следующей неделе
Специалисты проведут температурные испытания на тепловых сетях города.
Специалисты проведут температурные испытания на тепловых сетях города.
На следующей неделе, с 23 по 27 апреля, в нескольких районах Хабаровска отключат горячую воду и отопление. Специалисты проверят тепловые сети в зоне ТЭЦ-1, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на
«Такие испытания, согласно Правилам технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации, необходимо проводить один раз в пять лет. Целью испытаний тепловых сетей на максимальную температуру теплоносителя является подготовка их к бесперебойной работе в предстоящий отопительный период», — рассказал главный инженер Хабаровской теплосетевой компании Александр Орлов.
Позже, с 18:00 23 апреля до 13:00 24 апреля, горячую воду отключат в домах Индустриального района — от ТЭЦ-1 до улицы Гамарника, а также частично в зданиях Центрального района в границах улиц: Гамарника (нечетная сторона) — Постышева — Мухина — Уссурийский бульвар — Пушкина и в квартале Пушкина — Карла Маркса, 62 — Гоголя (четная сторона).
С 20:00 24 апреля до 13:00 25 апреля без горячей воды останутся потребители в Индустриальном районе — на участке от ТЭЦ-1 до поселка Красная Речка и в Южном микрорайоне.
Позже специалисты будут проверять тепломагистрали № 11 и 14. Испытания пройдут с 17:00 25 апреля до 13:00 26 апреля в районе Пятой площадки и поселка ТЭЦ-1, на улице Производственной, в селах Ильинка и Ракитное.
Завершающий этап испытаний состоится с 20:00 26 апреля до 13:00 27 апреля. Горячей воды лишатся жители района «Авторемлес», микрорайона Строитель, улицы Флегонтова, Прибрежного микрорайона.
Энергетики советуют хабаровчанам не находиться рядом с надземными трубопроводами и тепловыми камерами во время испытаний, а также просят не оставлять машины вблизи теплотрасс. В случае порыва магистрали нужно обратиться в диспетчерскую службу ХТСК по телефону: (4212) 36−35−16.
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