Без горячей воды останутся жители Хабаровска на следующей неделе

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На следующей неделе, с 23 по 27 апреля, в нескольких районах Хабаровска отключат горячую воду и отопление. Специалисты проверят тепловые сети в зоне ТЭЦ-1, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу Хабаровской теплосетевой компании.

«Такие испытания, согласно Правилам технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации, необходимо проводить один раз в пять лет. Целью испытаний тепловых сетей на максимальную температуру теплоносителя является подготовка их к бесперебойной работе в предстоящий отопительный период», — рассказал главный инженер Хабаровской теплосетевой компании Александр Орлов.

В Хабаровске испытания проведут в пять этапов. Первый из них — на тепломагистрали № 19 — пройдет с 20:00 22 апреля до 13:00 23 апреля. Горячей воды не будет у жителей Железнодорожного района — на улицах Аэродромной, Целинной, Геодезической, Промывочной, Шмаковской, Костромской, в ДОСах, районе Хабаровск-2, Первом микрорайоне и на улице Трамвайной.

Позже, с 18:00 23 апреля до 13:00 24 апреля, горячую воду отключат в домах Индустриального района — от ТЭЦ-1 до улицы Гамарника, а также частично в зданиях Центрального района в границах улиц: Гамарника (нечетная сторона) — Постышева — Мухина — Уссурийский бульвар — Пушкина и в квартале Пушкина — Карла Маркса, 62 — Гоголя (четная сторона).

С 20:00 24 апреля до 13:00 25 апреля без горячей воды останутся потребители в Индустриальном районе — на участке от ТЭЦ-1 до поселка Красная Речка и в Южном микрорайоне.

Позже специалисты будут проверять тепломагистрали № 11 и 14. Испытания пройдут с 17:00 25 апреля до 13:00 26 апреля в районе Пятой площадки и поселка ТЭЦ-1, на улице Производственной, в селах Ильинка и Ракитное.

Завершающий этап испытаний состоится с 20:00 26 апреля до 13:00 27 апреля. Горячей воды лишатся жители района «Авторемлес», микрорайона Строитель, улицы Флегонтова, Прибрежного микрорайона.