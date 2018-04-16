Умер актер, сыгравший сержанта в «Цельнометаллической оболочке»
Р. Ли Эрми скончался на 75-м году жизни.
Р. Ли Эрми скончался на 75-м году жизни.
«С глубокой печалью вынужден сообщить вам всем, что Р. Ли Эрми (“Ганни”) умер этим утром от осложнений от пневмонии. Всем нам будет его очень не хватать», — написал менеджер в своем «Твиттере».
Уроженец штата Канзас вступил в ряды Корпуса морской пехоты США в возрасте 17 лет и прослужил инструктором более одного года во Вьетнаме. После отставки в 1972 году он работал консультантом на съемках картины «Апокалипсис сегодня» (Apocalypse Now, 1979) режиссера Фрэнсиса Форда Копполы. В нем Эрми сыграл эпизодическую роль пилота американского вертолета.
В 2016 году в интервью телеканалу Fox News актер заявил, что за свои политические убеждения был внесен в «черный список» Голливуда. «У меня была очень плодотворная карьера. Я снялся в более 70 фильмах и в более 200 эпизодах сериалов… А потом в Голливуде узнали, что я придерживаюсь консервативных взглядов», — пояснил Эрми.
«На самом деле у меня независимая позиция, но я плохо отзывался о президенте. Я сказал
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