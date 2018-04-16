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04:01 (мск), источник: ТАСС

Умер актер, сыгравший сержанта в «Цельнометаллической оболочке»

Р. Ли Эрми скончался на 75-м году жизни.

Источник: AP 2018

НЬЮ-ЙОРК, 16 апреля. /ТАСС/. Американский актер Р. Ли Эрми, известный широкой публике по роли в фильме «Цельнометаллическая оболочка» (Full Metal Jacket, 1987) Стэнли Кубрика, скончался в воскресенье в возрасте 74 лет. Как сообщил менеджер исполнителя Билл Роджин, причиной смерти стали осложнения после пневмонии.

«С глубокой печалью вынужден сообщить вам всем, что Р. Ли Эрми (“Ганни”) умер этим утром от осложнений от пневмонии. Всем нам будет его очень не хватать», — написал менеджер в своем «Твиттере».

Уроженец штата Канзас вступил в ряды Корпуса морской пехоты США в возрасте 17 лет и прослужил инструктором более одного года во Вьетнаме. После отставки в 1972 году он работал консультантом на съемках картины «Апокалипсис сегодня» (Apocalypse Now, 1979) режиссера Фрэнсиса Форда Копполы. В нем Эрми сыграл эпизодическую роль пилота американского вертолета.

В 2016 году в интервью телеканалу Fox News актер заявил, что за свои политические убеждения был внесен в «черный список» Голливуда. «У меня была очень плодотворная карьера. Я снялся в более 70 фильмах и в более 200 эпизодах сериалов… А потом в Голливуде узнали, что я придерживаюсь консервативных взглядов», — пояснил Эрми.

«На самом деле у меня независимая позиция, но я плохо отзывался о президенте. Я сказал что-то неблаговидное о президентской администрации и, хотя я голосовал за него в первый раз, меня списали в утиль», — уточнил актер, имея в виду 44-го президента США Барака Обаму.

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