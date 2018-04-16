Тренера «Луча» атаковал живой петух

Встреча проходила в Воронеже и завершилась победой хозяев поля со счетом 3:1. Издание отмечает, что это был фанат «Луча»: болельщики клуба пребывают в конфликте с Григоряном. Зачинщик был арестован и выведен со стадиона. Во время встречи тренеру стало плохо, он не пришел на послематчевую пресс-конференцию.
Григорян известен своими экстравагантными высказываниями, многие из которых в сети разлетелись на мемы. Так, в мае, будучи наставником «Анжи», Григорян дал странное интервью перед матчем 26-го тура российской футбольной премьер-лиги с «Краснодаром», произнеся слово «вандефульно», а после череды поражений махачкалинцев подал в отставку в прямом эфире.
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