Тренера «Луча» атаковал живой петух

Встреча проходила в Воронеже и завершилась победой хозяев поля со счетом 3:1. Издание отмечает, что это был фанат «Луча»: болельщики клуба пребывают в конфликте с Григоряном. Зачинщик был арестован и выведен со стадиона. Во время встречи тренеру стало плохо, он не пришел на послематчевую пресс-конференцию.