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03:55 (мск), источник: ДЕЙТА

Тренера «Луча» атаковал живой петух

Болельщик бросил петуха в главного тренера «Луча-Энергии» (Владивосток) Александра Григоряна во время матча 33-го тура Футбольной национальной лиги (ФНЛ) с воронежским «Факелом», сообщает DEITA. RU со ссылкой на Sportbox.

Встреча проходила в Воронеже и завершилась победой хозяев поля со счетом 3:1. Издание отмечает, что это был фанат «Луча»: болельщики клуба пребывают в конфликте с Григоряном. Зачинщик был арестован и выведен со стадиона. Во время встречи тренеру стало плохо, он не пришел на послематчевую пресс-конференцию.

Григорян известен своими экстравагантными высказываниями, многие из которых в сети разлетелись на мемы. Так, в мае, будучи наставником «Анжи», Григорян дал странное интервью перед матчем 26-го тура российской футбольной премьер-лиги с «Краснодаром», произнеся слово «вандефульно», а после череды поражений махачкалинцев подал в отставку в прямом эфире.

Михаил Грач.

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