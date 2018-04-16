Аккаунт в крымском мессенджере «Диалог М» взломали за три минуты
Аккаунт в мессенджере «Диалог М», разработанном государственной компанией «Крымтехнологии», был взломан за три минуты после его запуска.
Аккаунт в мессенджере «Диалог М», разработанном государственной компанией «Крымтехнологии», был взломан за три минуты после его запуска.
Об этом сообщил пользователь портала TJ Артем Леготин, обнаруживший уязвимость в приложении.
Автор протестировал браузерную версию мессенджера, выяснив, что взломать
Мессенджер «Диалог М» был протестирован накануне в связи с заблокированным Роскомнадзором мессенджером Telegram.
13 апреля Таганский суд Москвы удовлетворил требование Роскомнадзора о блокировке доступа к мессенджеру Telegram на территории России. Операторы связи и
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