Аккаунт в крымском мессенджере «Диалог М» взломали за три минуты

Автор протестировал браузерную версию мессенджера, выяснив, что взломать чей-либо аккаунт можно при помощи брешей в системе авторизации. Он также представил подробное описание уязвимости, отметив, что согласно описанной им схеме, на получение доступа к любому профилю тратится около 3−4 минут. После этого пользователь взломал аккаунт редактора портала с его разрешения с надеждой на то, что «разработчики исправятся».