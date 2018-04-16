На Амуре у Хабаровска начались подвижки льда
Весна
Весна
«Ледоход начался на Амурской протоке. На самом Амуре сейчас наблюдаются подвижки льда, ледоход начнётся в ближайшие дни — 17 или 18 апреля», — рассказала корреспонденту агентства начальник отдела гидрологических прогнозов Хабаровского гидрометеоцентра Наталья Ефремова.
Как писало агентство, что первыми в Хабаровском крае начали вскрываться южные притоки Амура. В верхнем течении Сунгари и Уссури это произошло на
На реках региона специалисты отмечают пониженную водность, толщина льда соответствует средним многолетним значениям. Ледовые заторы возможны на участках реки Хор в районе посёлка Среднехорский и Гвасюгов, на реках Тумнин и Уда. В эти районы отправили спасателей, чтобы они следили за паводковой обстановкой и помогали населению в случае ЧС.
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