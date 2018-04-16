На Амуре у Хабаровска начались подвижки льда

«Ледоход начался на Амурской протоке. На самом Амуре сейчас наблюдаются подвижки льда, ледоход начнётся в ближайшие дни — 17 или 18 апреля», — рассказала корреспонденту агентства начальник отдела гидрологических прогнозов Хабаровского гидрометеоцентра Наталья Ефремова.

Как писало агентство, что первыми в Хабаровском крае начали вскрываться южные притоки Амура. В верхнем течении Сунгари и Уссури это произошло на пять-десять дней раньше обычного. У Хабаровска ледоход гидрологи прогнозировали на вторую декаду апреля. Завершится ледоход в устьевой части у Николаевска-на-Амуре в начале второй декады мая.