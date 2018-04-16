Юрий Шевчук уехал из Владивостока с подарком
Хоккейный клуб «Адмирал» подарил именной игровой свитер команды певцу Юрию Шевчуку, который в пятницу, 13 апреля, выступил на «Фетисов Арене», сообщили DEITA. RU в
Хоккейный клуб «Адмирал» подарил именной игровой свитер команды певцу Юрию Шевчуку, который в пятницу, 13 апреля, выступил на «Фетисов Арене», сообщили DEITA. RU в
Юрий Шевчук прибыл в Приморье вместе с группой ДДТ, чтобы 13 апреля дать концерт на «Фетисов Арене». В
Напомним, 13 апреля группа ДДТ сыграла концерт во Владивостоке в «Фетисов-Арене», сообщает DEITA.RU.
Музыканты представили историческую программу «История звука» — почти трехчасовое шоу, отправляющее слушателя в путешествие во времени. От Брежнева до Путина, от застоя к новому мировому раскладу сил — все это время ДДТ транслировали действительность через музыку.
Василий Кучин.
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