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04:44 (мск), источник: ДЕЙТА

Юрий Шевчук уехал из Владивостока с подарком

Хоккейный клуб «Адмирал» подарил именной игровой свитер команды певцу Юрию Шевчуку, который в пятницу, 13 апреля, выступил на «Фетисов Арене», сообщили DEITA. RU в пресс-службе команды.

Юрий Шевчук прибыл в Приморье вместе с группой ДДТ, чтобы 13 апреля дать концерт на «Фетисов Арене». В концертно-спортивном комплексе культового рок-музыканта встретили представители хоккейного клуба «Адмирал», провели экскурсию по территории арены, а также подарили на память игровой свитер команды.

Напомним, 13 апреля группа ДДТ сыграла концерт во Владивостоке в «Фетисов-Арене», сообщает DEITA.RU.

Музыканты представили историческую программу «История звука» — почти трехчасовое шоу, отправляющее слушателя в путешествие во времени. От Брежнева до Путина, от застоя к новому мировому раскладу сил — все это время ДДТ транслировали действительность через музыку.

Василий Кучин.

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