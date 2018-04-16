Юрий Шевчук уехал из Владивостока с подарком

Юрий Шевчук прибыл в Приморье вместе с группой ДДТ, чтобы 13 апреля дать концерт на «Фетисов Арене». В концертно-спортивном комплексе культового рок-музыканта встретили представители хоккейного клуба «Адмирал», провели экскурсию по территории арены, а также подарили на память игровой свитер команды.

Музыканты представили историческую программу «История звука» — почти трехчасовое шоу, отправляющее слушателя в путешествие во времени. От Брежнева до Путина, от застоя к новому мировому раскладу сил — все это время ДДТ транслировали действительность через музыку.