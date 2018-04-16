На Русском острове размыло недавно отремонтированную дорогу

Отвечают за ремонт грунтовой трассы вдоль острова МУП «Содержание городских территорий». В роли подрядчика выступил ООО «Эскарп». Ранее РИА «Восток-Медиа» сообщало, что организация выиграла аукцион на содержание островных дорог. Согласно официальным данным, во время работ на аварийном участке специалисты отвели воду с трассы, провели нарезку кюветов и профилирование проезжей части автогрейдерами. Помимо этого мэр города Виталий Верккенко распорядился отсыпать дорогу песчано-щебёночной смесью. Однако результат работы оказался краткосрочным и привёл местных жителей в шок.

После осадков, выпавших в выходные, преодоление грунтовой дороги превратилось в аттракцион. Особенно сильно размыло участок в районе Подножья, рядом с остановкой «Кирпичный завод». По сообщениям автолюбителей, размокшая глина стала хуже гололёда. Машины поочерёдно сносило с трассы в кювет. Проезд по скользкому полотну не удавался ни легковушкам, ни пассажирскому транспорту. На кадрах видеозаписи случайного очевидца отчётливо видно, как помимо остальных с дороги юзом скатывается автобус. Лишь по счастливой случайности никто не пострадал.

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Пользователи социальных сетей с негодованием обсуждают произошедшее. Пока приморцы разбираются в том, кто именно виноват в подобном состоянии дороги, жители острова выражают надежду, что ответственные за ремонт всё же наведут порядок на вверенном участке.

По сообщению пресс-службы мэрии Владивостока, специалисты ещё не закончили ремонт дорог на Русском острове и работы продолжатся. В выходные сотрудники МУП «Содержание городских территорий» отгрейдировали и отсыпали ряд проблемных участков. Спецтехника прошла больше 117 тысяч квадратных метров полотна. Работники начали отсыпку для выравнивания поперечного полотна. Помимо этого дорожники проводят расчистку и нарезку кюветов.