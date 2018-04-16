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05:03 (мск), источник: Восток Медиа

На Русском острове размыло недавно отремонтированную дорогу

Первые осадки размыли дороги на острове Русский. Восстановленная грунтовка поплыла после дождя. Движение по размокшей глине оказалось невозможным для некоторых авто. Примечательно, что ремонт аварийного участка прошёл буквально в начале апреля, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Отвечают за ремонт грунтовой трассы вдоль острова МУП «Содержание городских территорий». В роли подрядчика выступил ООО «Эскарп». Ранее РИА «Восток-Медиа» сообщало, что организация выиграла аукцион на содержание островных дорог. Согласно официальным данным, во время работ на аварийном участке специалисты отвели воду с трассы, провели нарезку кюветов и профилирование проезжей части автогрейдерами. Помимо этого мэр города Виталий Верккенко распорядился отсыпать дорогу песчано-щебёночной смесью. Однако результат работы оказался краткосрочным и привёл местных жителей в шок.

После осадков, выпавших в выходные, преодоление грунтовой дороги превратилось в аттракцион. Особенно сильно размыло участок в районе Подножья, рядом с остановкой «Кирпичный завод». По сообщениям автолюбителей, размокшая глина стала хуже гололёда. Машины поочерёдно сносило с трассы в кювет. Проезд по скользкому полотну не удавался ни легковушкам, ни пассажирскому транспорту. На кадрах видеозаписи случайного очевидца отчётливо видно, как помимо остальных с дороги юзом скатывается автобус. Лишь по счастливой случайности никто не пострадал.

Во время загрузки произошла ошибка.

Пользователи социальных сетей с негодованием обсуждают произошедшее. Пока приморцы разбираются в том, кто именно виноват в подобном состоянии дороги, жители острова выражают надежду, что ответственные за ремонт всё же наведут порядок на вверенном участке.

По сообщению пресс-службы мэрии Владивостока, специалисты ещё не закончили ремонт дорог на Русском острове и работы продолжатся. В выходные сотрудники МУП «Содержание городских территорий» отгрейдировали и отсыпали ряд проблемных участков. Спецтехника прошла больше 117 тысяч квадратных метров полотна. Работники начали отсыпку для выравнивания поперечного полотна. Помимо этого дорожники проводят расчистку и нарезку кюветов.

«На сегодняшний день такие работы выполнены на 25 тысячах квадратов грунтовых дорог на острове Русский, от поселка Шигино до Экипажного и Подножья, а также подъезд к средней школе № 15» — сообщила пресс-служба городской администрации.

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