Дыры на Некрасовском путепроводе во Владивостоке скоро залатают

Источник: VLADNEWS

Ремонт проблемного участка автодороги в районе Некрасовского путепровода начнется сразу после открытия асфальтовых заводов, сообщили корреспонденту РИА VladNews в пресс-службе администрации Владивостока.

По информации администрации приморской столицы, асфальтовые заводы откроются только после 20 апреля.

«Как только заводы откроются, Некрасовский путепровод будут ремонтировать в первую очередь», уточнил собеседник агентства.