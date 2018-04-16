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05:04 (мск), источник: VLADNEWS

Дыры на Некрасовском путепроводе во Владивостоке скоро залатают

Асфальтовые заводы откроются только в конце апреля.

Источник: VLADNEWS

Ремонт проблемного участка автодороги в районе Некрасовского путепровода начнется сразу после открытия асфальтовых заводов, сообщили корреспонденту РИА VladNews в пресс-службе администрации Владивостока.

По информации администрации приморской столицы, асфальтовые заводы откроются только после 20 апреля.

«Как только заводы откроются, Некрасовский путепровод будут ремонтировать в первую очередь», уточнил собеседник агентства.

Напомним, в 2018 году в рамках федерального проекта «Безопасные и качественные дороги» во Владивостоке отремонтируют более 12 километров дорог.

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