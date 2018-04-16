Дыры на Некрасовском путепроводе во Владивостоке скоро залатают
Асфальтовые заводы откроются только в конце апреля.
Асфальтовые заводы откроются только в конце апреля.
Ремонт проблемного участка автодороги в районе Некрасовского путепровода начнется сразу после открытия асфальтовых заводов, сообщили корреспонденту РИА VladNews в
По информации администрации приморской столицы, асфальтовые заводы откроются только после 20 апреля.
«Как только заводы откроются, Некрасовский путепровод будут ремонтировать в первую очередь», уточнил собеседник агентства.
Напомним, в 2018 году в рамках федерального проекта «Безопасные и качественные дороги» во Владивостоке отремонтируют более 12 километров дорог.
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