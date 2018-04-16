Погадать по книгам и станцевать на балу приглашает иркутян Молчановка

Как сообщает пресс-служба учреждения, её участники смогут попытать удачу в гадании по книгам, пройти квест «Реставратор», побывать в кабинете антиквара или станцевать на балу. Попасть на «Библионочь» можно по пригласительным билетам, которые до 20 апреля выдают в библиотеке, доступна также регистрация по ссылке.