Погадать по книгам и станцевать на балу приглашает иркутян Молчановка

Как сообщает пресс-служба учреждения, её участники смогут попытать удачу в гадании по книгам, пройти квест «Реставратор», побывать в кабинете антиквара или станцевать на балу. Попасть на «Библионочь» можно по пригласительным билетам, которые до 20 апреля выдают в библиотеке, доступна также регистрация по ссылке.
Организаторы «Библионочи» подготовили развлекательные мероприятия для детей и научно-популярные лекции, дегустацию чая и химические опыты, будет работать театральная гостиная и кинозал. Подробная программа мероприятий есть на сайте библиотеке. Акцию завершит флешмоб, желающих участвовать просят захватить с собой фонарики. На некоторые мероприятия акции необходима предварительная запись по тел.: (3952) 48−66−80.
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