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05:07 (мск), источник: Baikal-info.ru

Погадать по книгам и станцевать на балу приглашает иркутян Молчановка

Всероссийская акция «Библионочь» пройдёт в областной библиотеке им. И. И. Молчанова-Сибирского в Иркутске с 20.00 до полуночи 20 апреля 2018 года.

Как сообщает пресс-служба учреждения, её участники смогут попытать удачу в гадании по книгам, пройти квест «Реставратор», побывать в кабинете антиквара или станцевать на балу. Попасть на «Библионочь» можно по пригласительным билетам, которые до 20 апреля выдают в библиотеке, доступна также регистрация по ссылке.

Организаторы «Библионочи» подготовили развлекательные мероприятия для детей и научно-популярные лекции, дегустацию чая и химические опыты, будет работать театральная гостиная и кинозал. Подробная программа мероприятий есть на сайте библиотеке. Акцию завершит флешмоб, желающих участвовать просят захватить с собой фонарики. На некоторые мероприятия акции необходима предварительная запись по тел.: (3952) 48−66−80.

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