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05:12 (мск), источник: ДЕЙТА

К майским праздникам в Приморье усилят меры безопасности

В преддверии праздников Весны и Труда и Дня Победы правоохранительные органы региона усиливают меры безопасности. О готовности сил правопорядка к предстоящим праздникам, доложили на заседании краевой антитеррористической комиссии под председательством врио губернатора Приморья Андрея Тарасенко.

Источник: Reuters

Как доложил заместитель начальника полиции по охране общественного порядка УМВД России по Приморскому краю Геннадий Оришака, при подготовке к майским праздникам уже проведен большой комплекс мероприятий.

«Среди них — учения и инструктажи личного состава полиции, также разработаны маршруты движения автотранспорта, в том числе и общественного, в местах проведения массовых мероприятий», — рассказал он.

Геннадий Оришака добавил, что перед началом праздничных шествий, все места массового скопления людей обследуют кинологи. Кроме того, будут усилены полицейские подразделения по охране общественного порядка.

Всего, по словам заместителя начальника полиции, в обеспечении безопасности праздничных мероприятий в Приморье планируется задействовать более 3500 сотрудников правоохранительных органов. Также к охране общественного порядка привлекут сотрудников охранных предприятий и народные дружины. Особое внимание уделят охране объектов жилищно-коммунальной и транспортной инфраструктуры.

Андрей Тарасенко подчеркнул, что необходимо приложить все усилия для недопущения чрезвычайных ситуаций во время майских праздников.

«Всё должно быть продумано, предусмотрено — здесь мелочей нет, от этого зависит жизнь и здоровье людей», — акцентировал внимание глава региона.

Отметим, несмотря на значительные меры по охране общественного порядка, сотрудники правоохранительных органов призывают приморцев и гостей края проявлять бдительность и соблюдать правила поведения в местах массового скопления людей.

Михаил Грач.

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