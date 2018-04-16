Красноярка привели маленькую девочку в ночной клуб

Жительница Красноярска пришла в ночной клуб с маленькой девочкой. Очевидцы сняли это на видео и опубликовали в социальной сети.

На видео возле сцены под громкую музыку танцуют люди, среди них девочка на вид 5 лет, молодая женщина рядом с ней держит малышку за руки и пытается увлечь танцами.

Автор видео возмущён увиденным, среди комментаторов есть разные мнения. Одни считают, что подобное недопустимо, другие не увидели в происходящем криминала. Однако, по словам свидетелей инцидента, дело происходило в 2 часа ночи, когда маленькому ребенку нужно спать. Пользователи сети задаются вопросом, не должны ли были охранники клуба задержать ребенка на входе.