Похолодание с дождем, снегом и ветром ждет Красноярск на этой неделе
Среда и четверг станут самыми прохладными днями: в светлое время суток ожидается лишь +3 и +5 °C соответственно.
Среда и четверг станут самыми прохладными днями: в светлое время суток ожидается лишь +3 и +5 °C соответственно.
Новая рабочая неделя принесет красноярцам очередное похолодание: в рабочие дни дневная температура будет едва преодолевать отметку в 0 °C, но на выходных столбики термометров опять поднимутся выше +10 °C.
Самыми теплыми рабочими днями станут понедельник и пятница: уличные градусники будут показывать +11, +12 °C. Во вторник ожидается +8, +9 °C. Среда и четверг будут самыми прохладными днями на этой неделе: в светлое время суток — +3 и +5 °C соответственно, ночью — от -2 до -5 °C.
В первые три рабочих дня порывы
Согласно предварительным данным, на выходных температура повысится до +14 °C. Но в начале следующей рабочей недели синоптики снова ожидают незначительное похолодание.
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