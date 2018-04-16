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06:30 (мск), источник: Newslab.ru

Похолодание с дождем, снегом и ветром ждет Красноярск на этой неделе

Среда и четверг станут самыми прохладными днями: в светлое время суток ожидается лишь +3 и +5 °C соответственно.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +9° 93% 755 мм рт. ст. 8 м/с
Источник: РИА "Новости"

Новая рабочая неделя принесет красноярцам очередное похолодание: в рабочие дни дневная температура будет едва преодолевать отметку в 0 °C, но на выходных столбики термометров опять поднимутся выше +10 °C.

Самыми теплыми рабочими днями станут понедельник и пятница: уличные градусники будут показывать +11, +12 °C. Во вторник ожидается +8, +9 °C. Среда и четверг будут самыми прохладными днями на этой неделе: в светлое время суток — +3 и +5 °C соответственно, ночью — от -2 до -5 °C.

В первые три рабочих дня порывы юго-западного и западного ветра могут достигать 20 м/с. Всю неделю в городе будет преимущественно облачно, ежедневно ожидается небольшой дождь, который иногда будет переходить в снег.

Согласно предварительным данным, на выходных температура повысится до +14 °C. Но в начале следующей рабочей недели синоптики снова ожидают незначительное похолодание.

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