В Омской области вторая половина апреля начнётся со снегопадов
Синоптики прогнозируют, что мокрый снег будет идти до 18 апреля.
Синоптики прогнозируют, что мокрый снег будет идти до 18 апреля.
В Омской области вторая половина апреля начнётся со снегопадов. Такой прогноз дали синоптики
Сегодня, 16 апреля, в Омске и области воздух прогреется до +3… +8 градусов, при этом синоптики не исключают вероятность выпадения осадков в виде дождя и мокрого снега, кроме того, скорость ветра в порывах может достигать 18 м/с.
Во вторник, 17 апреля, температура ночью опустится до −3… −8, днём будет 0… +5, местами может пройти снег и мокрый снег, ветер местами порывистый до 16 м/с.
В среду, 18 апреля, вероятность выпадения осадков в виде снега сохранится, ночью будет -1..-6 градусов, при прояснении возможно похолодание до -11, днем — +3… +8 градусов.
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