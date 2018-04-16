Источник: Аргументы и факты

В Омской области вторая половина апреля начнётся со снегопадов. Такой прогноз дали синоптики Обь-Иртышского УГМС.

Сегодня, 16 апреля, в Омске и области воздух прогреется до +3… +8 градусов, при этом синоптики не исключают вероятность выпадения осадков в виде дождя и мокрого снега, кроме того, скорость ветра в порывах может достигать 18 м/с.

Во вторник, 17 апреля, температура ночью опустится до −3… −8, днём будет 0… +5, местами может пройти снег и мокрый снег, ветер местами порывистый до 16 м/с.