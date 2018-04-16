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08:59 (мск), источник: АиФ Омск

В Омской области вторая половина апреля начнётся со снегопадов

Синоптики прогнозируют, что мокрый снег будет идти до 18 апреля.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +14° 94% 751 мм рт. ст. 7 м/с
Источник: Аргументы и факты

В Омской области вторая половина апреля начнётся со снегопадов. Такой прогноз дали синоптики Обь-Иртышского УГМС.

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Сегодня, 16 апреля, в Омске и области воздух прогреется до +3… +8 градусов, при этом синоптики не исключают вероятность выпадения осадков в виде дождя и мокрого снега, кроме того, скорость ветра в порывах может достигать 18 м/с.

Во вторник, 17 апреля, температура ночью опустится до −3… −8, днём будет 0… +5, местами может пройти снег и мокрый снег, ветер местами порывистый до 16 м/с.

В среду, 18 апреля, вероятность выпадения осадков в виде снега сохранится, ночью будет -1..-6 градусов, при прояснении возможно похолодание до -11, днем — +3… +8 градусов.

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