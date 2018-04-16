В Иркутской области стало на четыре благотворительных организации больше
В Иркутской области с начала 2018 года появились четыре новых благотворительных организации, в общей сложности сейчас таковых — 202.
В Иркутской области с начала 2018 года появились четыре новых благотворительных организации, в общей сложности сейчас таковых — 202.
Об этом заявила начальник управления губернатора и правительства по связям с общественностью и национальным отношениям Ольга Куриленкова на кругом столе, посвященном Дню благотворителей. Об этом сообщает 13 апреля 2018 года Агентство социальной информации. По ее словам, областные власти оказывают помощь благотворительным организациям. К примеру, в 2018 году в полтора раза увеличено финансирование грантов для НКО «Губернское собрание общественности»: выделено 30 млн рублей, максимальный размер гранта — 800 тыс. рублей. В конкурс введена отдельная номинация для небольших, но актуальных проектов, которые тоже требуют финансирования.
Кроме того, в нынешнем году будет возобновлен региональный конкурс на лучшие муниципальные программы поддержки
По словам директора фонда «Дети Байкала» Гульнары Гарифулиной, основными частным жертвователями проекта «Подари ребенку семью» являются
Сразу два президентских гранта в прошлом году получили и благотворительный фонд «Близко к сердцу» — на проекты «Мобильный хоспис» и «Ремесленные мастерские», один региональный грант — на проект «Врачи-волонтеры против рака», рассказал директор по развитию Андрей Середкин. Что касается частных пожертвований, то большая часть приходит через сайт фонда, где можно оказать разовую финансовую помощь или оформить ежемесячное отчисление. А вот банки для сбора денег, установленных в торговых центрах, наполняются только тогда, когда проводятся
Благотворительный фонд «Наследие иркутских меценатов», который собирает средства на ремонт здания Центра абилитации, в 2018 году сориентировал свою акцию «Праздник белого цветка» на корпоративных благотворителей. Уже шесть крупных компаний, среди который «Иркутск Газпром Добыча», Верхнечонскнефтегаз, приняли участие в акции. Об этом рассказала исполнительный директор фонда Елена Шиганина. Но фонд использует и другие возможности для сбора пожертвований.
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