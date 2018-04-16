В Иркутской области стало на четыре благотворительных организации больше

Об этом заявила начальник управления губернатора и правительства по связям с общественностью и национальным отношениям Ольга Куриленкова на кругом столе, посвященном Дню благотворителей. Об этом сообщает 13 апреля 2018 года Агентство социальной информации. По ее словам, областные власти оказывают помощь благотворительным организациям. К примеру, в 2018 году в полтора раза увеличено финансирование грантов для НКО «Губернское собрание общественности»: выделено 30 млн рублей, максимальный размер гранта — 800 тыс. рублей. В конкурс введена отдельная номинация для небольших, но актуальных проектов, которые тоже требуют финансирования.

Кроме того, в нынешнем году будет возобновлен региональный конкурс на лучшие муниципальные программы поддержки социально-ориентированных общественных организаций. Победители получат оборудование для ресурсных центров, в которых могут получить помощь местные НКО. Что касается федеральных грантов, то общественные организации Иркутской области в прошлом году получили более 130 млн рублей. Как рассказали представители благотворительных фондов, финансирование на реализацию своих проектов приходит разными способами.

По словам директора фонда «Дети Байкала» Гульнары Гарифулиной, основными частным жертвователями проекта «Подари ребенку семью» являются бизнес-партнеры, с которыми она сотрудничает и которые ей доверяют. На проект «От сердца к сердцу», который направляет средства на лечение и реабилитацию больных детей, в 2017 году удалось собрать 970 тыс. рублей частных пожертвований. Конечно, фонд не смог бы обойтись без грантов регионального и федерального уровня, подчеркнула Гульнара Гарифулина.

Сразу два президентских гранта в прошлом году получили и благотворительный фонд «Близко к сердцу» — на проекты «Мобильный хоспис» и «Ремесленные мастерские», один региональный грант — на проект «Врачи-волонтеры против рака», рассказал директор по развитию Андрей Середкин. Что касается частных пожертвований, то большая часть приходит через сайт фонда, где можно оказать разовую финансовую помощь или оформить ежемесячное отчисление. А вот банки для сбора денег, установленных в торговых центрах, наполняются только тогда, когда проводятся какие-то акции и концерты.