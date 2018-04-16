Мясо, овощи и крупы продолжают дешеветь в Приморье
Стоимость минимального набора продуктов составила 5053 рубля.
Стоимость минимального набора продуктов составила 5053 рубля.
В марте минимальная стоимость набора продуктов в Приморье составила 5053 рубля, сообщает РИА VladNews со ссылкой на администрацию края.
Так, в марте снизилась цена на семь социально значимых товаров. Стали дешевле баранина (кроме бескостного мяса), куры (кроме куриных окорочков), мороженая рыба, масло сливочное, рис, крупа гречневая и картофель.
Без изменения цены остались на масло подсолнечное, сметану, творог, хлеб и булочные изделия первого и второго сорта.
Также в прошлом году снизились цены на свежую капусту на 2,9%, печенье на 1,0%, лук репчатый на 1,0%, хлеб ржаной на 0,5%, яблоки 0,3%, карамель на 0,2%, соль на 0,2%, хлеб и булочные изделия из муки высшего сорта на 0,2%.
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