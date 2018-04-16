Мясо, овощи и крупы продолжают дешеветь в Приморье

Источник: Пресс-служба Администрации Приморского края

В марте минимальная стоимость набора продуктов в Приморье составила 5053 рубля, сообщает РИА VladNews со ссылкой на администрацию края.

Так, в марте снизилась цена на семь социально значимых товаров. Стали дешевле баранина (кроме бескостного мяса), куры (кроме куриных окорочков), мороженая рыба, масло сливочное, рис, крупа гречневая и картофель.

Без изменения цены остались на масло подсолнечное, сметану, творог, хлеб и булочные изделия первого и второго сорта.