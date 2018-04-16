«Здесь определенно что-то происходит»: военная техника встревожила жителей Владивостока

Источник: ДЕЙТА

Сегодня, 16 апреля, жители Владивостока заметили на улицах города военную технику, сообщает DEITA.RU.

Очевидцы рассказали, что военные находятся в районе автовокзала Владивостока.

«Вояки грузятся в эшелоны. Видимо, их перебрасывают поближе к границе и к зонам дисклокации. Здесь определенно что-то происходит», — рассказывают автолюбители, которые успели сделать несколько фотографий происходящего.

Однако, как отмечают сами очевидцы, не совсем понятно, грузятся ли военные или разгружаются на железной дороге.

На данный момент пробки из-за военных нет, однако, по словам авторов фото, в перспективе пробка соберется.