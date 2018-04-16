«Здесь определенно что-то происходит»: военная техника встревожила жителей Владивостока
Сегодня, 16 апреля, жители Владивостока заметили на улицах города военную технику, сообщает DEITA. RU. Очевидцы рассказали, что военные находятся в районе автовокзала Владивостока. «Вояки грузятся в эшелоны. Видимо, их перебрасывают поближе к границе и к зонам дисклокации. Здесь определенно
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