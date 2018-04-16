Приморский край присоединится к Европейской Неделе иммунизации населения

Как сообщили в департаменте здравоохранения, в 2018 году Европейская Неделя иммунизации пройдет под лозунгами: «Вакцины работают» и «Вакцинация — это не только право, но и коллективная обязанность!».

«Цель ежегодной Недели иммунизации — привлечение внимания и повышение осведомленности населения о значении иммунопрофилактики для здоровья и благополучия людей», — сообщила заместитель директора департамента здравоохранения Тамара Курченко.

Акция пройдет с 23 по 29 апреля. А в понедельник, 16 апреля, в Администрации Приморского края состоится пресс-конференция «Избранные вопросы вакцинопрофилактики».

На вопросы приморцев об иммунитете и иммунизации ответят заместитель начальника отдела эпидемиологического надзора Елена Аббасова, заведующая краевым центром вакцинопрофилактики Евгения Воробьева и заведующая педиатрическим отделом детской поликлиники № 5 Владивостока Ольга Горлова.

Напомним, Почти 300 тысяч жителей Приморского края могут в 2018 году бесплатно пройти углубленный медицинский осмотр.

В департаменте здравоохранения Приморского края напомнили, что комплексный осмотр в рамках диспансеризации можно пройти в поликлинике по месту жительства или временной регистрации.

«Таким правом может воспользоваться любой гражданин начиная с возраста 21 года. Для этого при себе необходимо иметь паспорт и медицинский полис. Все исследования, в том числе и инструментальные, бесплатны», — сообщили в департаменте здравоохранения.

В 2018 году диспансеризацию могут пройти граждане, рожденные в 1928, 1931, 1934, 1937, 1940, 1943, 1946, 1949, 1952, 1955, 1958, 1961, 1964, 1967, 1970, 1973, 1976, 1979, 1982, 1985, 1988, 1991, 1997 годах.

Мероприятия проводятся в рамках госпрограммы «Развитие здравоохранения Приморского края».