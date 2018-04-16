«Девочка-калькулятор» из Екатеринбурга удивила Максима Галкина

«Девочка-калькулятор» своим обаянием и непосредственностью с первых минут на сцене очаровала ведущего Максима Галкина и всех зрителей. Алиса рассказала, что выиграла Чемпионат мира, чтобы поехать в Диснейленд в Париж — именно такой приз полагается победителю соревнований. Также она заявила, что умеет петь и танцевать и тут же продемонстрировала это на практике. При всех своих талантах девочка, когда вырастет, хочет стать «самым обычным» парикмахером.