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09:11 (мск), источник: ЕАН

«Девочка-калькулятор» из Екатеринбурга удивила Максима Галкина

Шестилетняя екатеринбурженка Алиса Гусева, ранее выигравшая Чемпионат мира по ментальной математике, стала героиней программы «Лучше всех» на Первом канале.

Эфир передачи с участием девочки вышел в эфир накануне, 15 апреля.

«Девочка-калькулятор» своим обаянием и непосредственностью с первых минут на сцене очаровала ведущего Максима Галкина и всех зрителей. Алиса рассказала, что выиграла Чемпионат мира, чтобы поехать в Диснейленд в Париж — именно такой приз полагается победителю соревнований. Также она заявила, что умеет петь и танцевать и тут же продемонстрировала это на практике. При всех своих талантах девочка, когда вырастет, хочет стать «самым обычным» парикмахером.

«Хочу стричь всем волосы, чтобы все лысые ходили», — радостно заявила она. Задание от Максима Галкина по ментальной математике девочка выполнила просто блестяще — она за секунды складывала в уме двузначные и трехзначные числа. Ведущий вручил ей медаль шоу «Лучше всех».

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