«Девочка-калькулятор» из Екатеринбурга удивила Максима Галкина
Шестилетняя екатеринбурженка Алиса Гусева, ранее выигравшая Чемпионат мира по ментальной математике, стала героиней программы «Лучше всех» на Первом канале.
Шестилетняя екатеринбурженка Алиса Гусева, ранее выигравшая Чемпионат мира по ментальной математике, стала героиней программы «Лучше всех» на Первом канале.
Эфир передачи с участием девочки вышел в эфир накануне, 15 апреля.
«Девочка-калькулятор» своим обаянием и непосредственностью с первых минут на сцене очаровала ведущего Максима Галкина и всех зрителей. Алиса рассказала, что выиграла Чемпионат мира, чтобы поехать в Диснейленд в Париж — именно такой приз полагается победителю соревнований. Также она заявила, что умеет петь и танцевать и тут же продемонстрировала это на практике. При всех своих талантах девочка, когда вырастет, хочет стать «самым обычным» парикмахером.
«Хочу стричь всем волосы, чтобы все лысые ходили», — радостно заявила она. Задание от Максима Галкина по ментальной математике девочка выполнила просто блестяще — она за секунды складывала в уме двузначные и трехзначные числа. Ведущий вручил ей медаль шоу «Лучше всех».
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