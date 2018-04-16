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09:30 (мск), источник: Комсомольская правда

Как пермякам получить денежные выплаты за рождение первого ребенка

Кому положены пособия и куда обращаться с документами.

С этого года семьи, в которых родился первый ребенок, могут претендовать на получение ежемесячной выплаты в размере 10 289 рублей. Эта сумма одинакова для всех территорий Пермского края и города Перми.

Как сообщили в департаменте социальной политики администрации Перми, чтобы получить пособие, родителям, чьи дети родились после 1 января 2018 года, нужно обратиться с заявлением в органы социальной защиты по месту регистрации матери ребенка.

Кто может претендовать на получение ежемесячной выплаты?

Это те семьи, чей среднедушевой доход не превышает 1,5-кратную величину прожиточного минимума. То есть доход на каждого из членов семьи за последние двенадцать месяцев, предшествующих месяцу подачи заявления, был меньше 16 206 рублей в месяц.

Какие документы нужно собрать?

1. Заявление о назначении ежемесячной выплаты.

2. Паспорт гражданина РФ.

3. Свидетельство о рождении ребенка.

4. Сведения о доходах всех членов семьи за последние 12 месяцев.

5. Реквизиты счета в кредитной организации.

6. СНИЛС всех членов семьи.

Как производятся выплаты?

Ежемесячное пособие выплачивают со дня рождения ребенка, если обращение за ее назначением последовало не позднее шести месяцев со дня рождения малыша. В остальных случаях — с момента обращения в органы соцзащиты. Выплата назначается на один год, после чего заявление пишется вновь. Финансовая поддержка оказывается семье до достижения ребенком возраста полутора лет.

— Кроме того, женщина в возрасте от 19 до 24 лет, родившая первенца после 1 января 2017 года, может получить единовременное пособие в размере 60 тысяч рублей из регионального бюджета, — напоминают в администрации. — Пособие выплачивается, когда ребенку исполняется полтора года. То есть первые выплаты начнутся уже с 1 июля этого года.

Чтобы оформить пособие, нужно собрать такой пакет документов и обратиться в органы социальной защиты по месту регистрации матери ребенка.

Адреса и телефоны отделов территориальных управлений министерства социального развития по районам города Перми опубликованы в рубрике «Важно».

Получить онлайн консультацию можно по электронной почте mail@tumsr.perm.ru. Также задать свои вопросы можно по телефону 212−80−61 (отдел территориального управления министерства социального развития Пермского края по городу Перми).

ВАЖНО.

Адреса, куда нужно принести документы.

Дзержинский район. Улица Петропавловская, 97, телефон 233−16−99.

Индустриальный район. Улица Сивкова, 14, телефон 215−05−62.

Кировский район. Улица Богдана Хмельницкого, 56, телефон 214−44−43.

Ленинский район. Улица Екатерининская, 190, телефон 244−94−50.

Мотовилихинский район. Бульвар Гагарина, 10, телефон 215−64−19.

Орджоникидзевский район. Улица Косякова, 10, телефон 214−40−58.

Свердловский район. Улица Куйбышева, 68, телефон 241−16−95.

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