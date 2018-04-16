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06:27 (мск), источник: VLADNEWS

Многие пары в Приморье не могут завести ребёнка из-за проблем

Причём с трудностями сталкиваются чаще мужчины, чем женщины.

Многие пары в Приморском крае не могут завести ребёнка из-за проблем, которые у них возникают. При этом сегодня с трудностями чаще сталкиваются мужчины, чем женщины. Об этом рассказали на междисциплинарной научно-практической конференции для врачей «Репродуктивное здоровье: современные методы диагностики и реабилитации», сообщает корреспондент РИА VladNews.

Главный врач центра эндокринного здоровья и репродукции «Примавера» Александра Мухотина рассказала, что в Приморском крае много пар, которые сталкиваются с неудачами продолжения рода. Зачастую на ранних этапах такие пары не знают, куда обращаться.

«У нас в крае есть три центра вспомогательных репродуктивных технологий, есть центры, которые прицельно занимаются вопросами репродукции и эндокринного здоровья. Репродуктивные проблемы у мужчин в крае сейчас превышают женские. Если раньше мы говорили о 40% женщин и 20% мужчин, то уже сейчас 50% мужского населения имеют проблемы бесплодия, а женская статистика не изменилась», — прокомментировала ситуацию Мухотина.

Специалист призвала обращаться к врачам сразу, как только возникла проблема. На приём должна прийти пара для полноценного и объективного обследования, так как ребёнок это мечта двоих людей.

На встрече выступали специалисты из Владивостока и приглашённые эксперты из Москвы. Врачи делились опытом, как устранить и какими диагностическими системами можно быстро определить клиническому врачу те проблемы, с которыми могут столкнуться женщины и мужчины. Обследование нужно не только для решения репродуктивных проблем, но и своевременной диагностики онкологии.

«Мы понимаем, что репродукция это продолжение рода, и поэтому мы сегодня будем говорить, как приумножить наши демографические показатели, в том числе в Приморском крае. У нас есть краевая программа до 2030 года. Наше население должно увеличиваться», — заявила главврач.

Мероприятие было организовано в рамках Концепции демографической политики Дальнего Востока на период до 2030 года. Союз медицинских организаций и врачей Приморья представляет в крае Национальную медицинскую палату и проводит различные мероприятия для повышения уровня квалификации врачей в разных формах.

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