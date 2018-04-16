Многие пары в Приморье не могут завести ребёнка из-за проблем
Причём с трудностями сталкиваются чаще мужчины, чем женщины.
Причём с трудностями сталкиваются чаще мужчины, чем женщины.
Многие пары в Приморском крае не могут завести ребёнка
Главный врач центра эндокринного здоровья и репродукции «Примавера» Александра Мухотина рассказала, что в Приморском крае много пар, которые сталкиваются с неудачами продолжения рода. Зачастую на ранних этапах такие пары не знают, куда обращаться.
«У нас в крае есть три центра вспомогательных репродуктивных технологий, есть центры, которые прицельно занимаются вопросами репродукции и эндокринного здоровья. Репродуктивные проблемы у мужчин в крае сейчас превышают женские. Если раньше мы говорили о 40% женщин и 20% мужчин, то уже сейчас 50% мужского населения имеют проблемы бесплодия, а женская статистика не изменилась», — прокомментировала ситуацию Мухотина.
На встрече выступали специалисты из Владивостока и приглашённые эксперты из Москвы. Врачи делились опытом, как устранить и какими диагностическими системами можно быстро определить клиническому врачу те проблемы, с которыми могут столкнуться женщины и мужчины. Обследование нужно не только для решения репродуктивных проблем, но и своевременной диагностики онкологии.
«Мы понимаем, что репродукция это продолжение рода, и поэтому мы сегодня будем говорить, как приумножить наши демографические показатели, в том числе в Приморском крае. У нас есть краевая программа до 2030 года. Наше население должно увеличиваться», — заявила главврач.
Мероприятие было организовано в рамках Концепции демографической политики Дальнего Востока на период до 2030 года. Союз медицинских организаций и врачей Приморья представляет в крае Национальную медицинскую палату и проводит различные мероприятия для повышения уровня квалификации врачей в разных формах.
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