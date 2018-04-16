В Екатеринбурге ограничили движение по улице Челюскинцев

16 апреля в Екатеринбурге закрыли движение транспорта по части улицы Челюскинцев — по нечетной стороне от переулка Красного до улицы Гражданской. Как ранее сообщало «Уралинформбюро», ограничение связано с проведением работ по реконструкции Макаровского моста через реку Исеть. Оно будет действовать до 5 мая.