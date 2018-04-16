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09:12 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

В Екатеринбурге ограничили движение по улице Челюскинцев

На три недели.

Источник: УралИнформБюро

16 апреля в Екатеринбурге закрыли движение транспорта по части улицы Челюскинцев — по нечетной стороне от переулка Красного до улицы Гражданской. Как ранее сообщало «Уралинформбюро», ограничение связано с проведением работ по реконструкции Макаровского моста через реку Исеть. Оно будет действовать до 5 мая.

Проект капитального ремонта моста предполагает его расширение с 24 до 50 метров. На новой автомагистрали будет предусмотрено по три полосы движения в каждую сторону, с трамвайной линией, тротуарами и велодорожками. Окончание работ запланировано на конец 2020 года.

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