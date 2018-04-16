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06:46 (мск), источник: Коммерсантъ-Новости

Илон Маск предложил необычный способ сохранения второй ступени ракеты Falcon

Владелец компании SpaceX Илон Маск предложил использовать «шар для вечеринок» и «надувной дом» для сохранения второй ступени ракеты-носителя Falcon после старта.

«Это прозвучит безумно, но SpaceX попробует вернуть с орбитальной скорости верхнюю ступень, используя гигантский шар для вечеринок», — написал господин Маск в Twitter​​​, добавив, что ступень должна приземлиться на «надувной дом».

SpaceX 2 апреля запустила ракету-носитель Falcon 9 с космическим кораблем Dragon. Через два дня после этого Dragon успешно пристыковался к МКС.

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