SpaceX will try to bring rocket upper stage back from orbital velocity using a giant party balloon— Elon Musk (@elonmusk) 15 апреля 2018 г.
Илон Маск предложил необычный способ сохранения второй ступени ракеты Falcon
Владелец компании SpaceX Илон Маск предложил использовать «шар для вечеринок» и «надувной дом» для сохранения второй ступени
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