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07:16 (мск), источник: Newslab.ru

Приставы забрали у жителя Красноярского края лотерейный выигрыш за долги

Долг мужчины перед банком по кредитам составлял 800 тыс. рублей.

Житель Нижнеингашского района Красноярского края выиграл в лотерею 400 тыс. рублей, но приставы забрали их в счет долга по кредиту. Об этом рассказали в краевом управлении службы судебных приставов.

Мужчина накопил долг перед банками по кредитам в 800 тыс. рублей. Как пояснили в пресс-службе, к приставам должник периодически появляется, вносит небольшие суммы и жалуется на отсутствие денег. Имущества, которое можно было бы продать, у мужчины нет, официально он не трудоустроен.

Приставы периодически запрашивали в банках информацию о счетах на имя должника и именно эта работа позволила найти крупную сумму — 400 тыс. рублей. Судебный пристав-исполнитель наложил на деньги арест, а затем их перевели в банк.

«Вскоре объявился должник с целью выяснить, куда делся его… лотерейный выигрыш. Судебный пристав напомнил мужчине о задолженности и о последствиях неуплаты, а так же еще раз рассказал о категориях средств, которые приставы могут списывать в счет уплаты долга. И выигрыш в лотерею под в этот список тоже попадает», — рассказали в пресс-службе.

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