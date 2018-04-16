Приставы забрали у жителя Красноярского края лотерейный выигрыш за долги

Житель Нижнеингашского района Красноярского края выиграл в лотерею 400 тыс. рублей, но приставы забрали их в счет долга по кредиту. Об этом рассказали в краевом управлении службы судебных приставов.

Мужчина накопил долг перед банками по кредитам в 800 тыс. рублей. Как пояснили в пресс-службе, к приставам должник периодически появляется, вносит небольшие суммы и жалуется на отсутствие денег. Имущества, которое можно было бы продать, у мужчины нет, официально он не трудоустроен.

Приставы периодически запрашивали в банках информацию о счетах на имя должника и именно эта работа позволила найти крупную сумму — 400 тыс. рублей. Судебный пристав-исполнитель наложил на деньги арест, а затем их перевели в банк.