Приставы забрали у жителя Красноярского края лотерейный выигрыш за долги
Долг мужчины перед банком по кредитам составлял 800 тыс. рублей.
Долг мужчины перед банком по кредитам составлял 800 тыс. рублей.
Житель Нижнеингашского района Красноярского края выиграл в лотерею 400 тыс. рублей, но приставы забрали их в счет долга по кредиту. Об этом рассказали в краевом управлении службы судебных приставов.
Мужчина накопил долг перед банками по кредитам в 800 тыс. рублей. Как пояснили в
Приставы периодически запрашивали в банках информацию о счетах на имя должника и именно эта работа позволила найти крупную сумму — 400 тыс. рублей. Судебный
«Вскоре объявился должник с целью выяснить, куда делся его… лотерейный выигрыш. Судебный пристав напомнил мужчине о задолженности и о последствиях неуплаты, а так же еще раз рассказал о категориях средств, которые приставы могут списывать в счет уплаты долга. И выигрыш в лотерею под в этот список тоже попадает», — рассказали в
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