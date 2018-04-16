Волна тепла из Китая согреет Хабаровский край

«Из Китая пришёл гребень тёплого воздуха. Благодаря этому мы будем на три-пять градусов выше нормы. Такие волны тепла обычны для апреля. С этой волной вчера в Забайкалье потеплело до +22 градусов», — рассказала корреспонденту агентства начальник отдела долгосрочных прогнозов Хабаровского гидрометеоцентра Галина Брынцева.

Днём воздух прогреется до +15… +20 градусов в южных районах и до +11… +16 — в северных. Ночью столбики термометра опустятся до +3… +8 градусов на юге края, −7… −2 градусов на севере.

В субботу, 21 апреля, на территорию края выйдет западный циклон. Он принесёт с собой дожди и усиление западного ветра до 5−10 метров в секунду. Осадки пройдут в южных и центральных районах. Ночные температуры понизятся до 0… +5 градусов на юге и до −13… −8 — на севере. Днём практически на всей территории региона термометры покажут +10… +15 градусов.

«После циклона произойдёт заток холодного воздуха. Это будет временное явление, после которого мы вернёмся к высоким температурам», — отметила Галина Брынцева.