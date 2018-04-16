Андрей Тарасенко поддержал идею создания в Приморье школы садоводства

Со своим вопросом к главе региона обратился председатель Приморского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Союз садоводов России» Анатолий Беляков.

Первое, что он спросил, — про возможность реализации садоводами и огородниками Приморского края продукции, выращенной на своих участках.

«Садоводы Приморья производят очень много. Хотелось бы решить вопросы реализации продукции. 75% садоводов — дедушки и бабушки. Им везти свою продукцию на ярмарки или еще куда-то тяжеловато. С рыбкопом мы договорились, что попробуем организовать выездные приёмные пункты в садоводческих районах. Но это касается Владивостока. Хотелось бы распространить это на весь Приморский край», — отметил Анатолий Беляков.

Андрей Тарасенко подчеркнул, что готов собрать на одной площадке руководителей садоводческих товариществ и представителей розничных сетей.

«Обсудим вопросы реализации совместно с представителями оптовой торговли и сетевиками. Попробуем организовать эту цепочку. Посмотрим, какие требования предъявляются к качеству такой продукции для вывода ее на рынок, как правильно ее сертифицировать. В целом дело хорошее, сегодня домашнее хозяйство — это достаток населения», — подчеркнул глава региона.

В ходе такой встречи заявитель предложил обсудить вопросы развития дорожной инфраструктуры садоводческих некоммерческих товариществ, разработки мер государственной поддержки для них, заключения договоров прямого снабжения садоводов электроэнергией по тарифам для населения.

Анатолий Беляков также представил главе региона идею создания школы садоводства в Приморье. Отмечено, что возникла она в связи с фактическим отсутствием в регионе посадочного материала и станций, где он бы выращивался.

«Раньше этим занимались пять-шесть плодовых питомников в Приморье. Сейчас одна плодово-ягодная станция осталась, на которой четыре сотрудника. Беда в том, что привозят с Запада саженцы, а они у нас тут не растут. Просили бы вас содействия в таком вопросе: хотим на землях рядом со станцией сделать что-то вроде общественного сада, чтобы там можно было за символическую цену приобрести саженцы. В то же время на этой территории можно было бы проводить занятия. Если во Владивостоке создадим такую школу садоводства, сможем далее продвигать этот опыт по краю», — предложил он, добавив, что уже шестой год подряд во Владивостоке проводится конкурс садоводов и огородников.