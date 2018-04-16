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07:26 (мск), источник: НИА Красноярск

Большегрузам запретили ездить по Красноярску

Такие меры принимаются с 16 апреля на период весенней распутицы. Главная цель — обеспечить сохранность дорог и дорожных сооружений. В это время начинает оттаивать почва, в грунте начинается движение подземных вод, это приводит к снижению несущей способности конструктивных элементов дорог и их участков.

Источник: НИА Красноярск

Ограничение вводится на один месяц и будет действовать до 15 мая. Оно распространяется на транспортные средства с грузом или без груза, с предельно допустимыми значениями нагрузок на каждую ось (при одиночной оси — 6 тонн, двухосной тележки — 5,5 тонн и трехосной — 4,5 тонны).

Исключение составляют транспортные средства, задействованные на перевозках, перечень которых установлен п. 19 «Порядка осуществления временных ограничений или прекращения движения транспортных средств по автомобильным дорогам регионального или межмуниципального, местного значения на территории Красноярского края», утверждённого постановлением Правительства Красноярского края от 18.05.2012 № 221-п.

Если автомобиль не попадает в категорию исключений, то его владельцам придётся выбирать другие пути для проезда или получить специальное разрешение в МКУ «Управление дорог, инфраструктуры и благоустройства» по адресу: ул. Калинина, 75/4, кабинет 201, тел.: 217−98−03.

Если на дороге окажется транспорт без такого разрешения, то его владельцу грозит штраф до 500 тыс. рублей, а водитель может лишиться прав на срок до 6 месяцев.

На территории города на период ограничения будут установлены временные запрещающие дорожные знаки. Кроме того, будет увеличен размер компенсации вреда, нанесённого дорожному покрытию. Также увеличится количество передвижных пунктов весового контроля, а время их работы будет продлено.

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