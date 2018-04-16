Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Целясь в РФ, США ударили по своим: неожиданный эффект санкций
В России построили тягач «Вощина-1»
Дети трогательно поздравили Аллу Пугачеву с 69-летием
Депутата лишили слишком дорогой квартиры
Дочь Ларисы Гузеевой выросла роковой красавицей
Путин дал поручение Медведеву Президент и премьер-министр обсудили выполнение «майских указов» 2012 года
Молчание Путина говорит больше: в Англии предсказали изоляцию США
«Газпром» ответил Меркель на условия по «СП – 2»
Иномарки неожиданно подорожали (и курс доллара не виноват)
Поехали! Все автомобили Юрия Гагарина
Ющенко: Путин не боится ни санкций, ни военной силы
Заявления Горбачева по Сирии россияне не оценили
Бейонсе сменила несколько ярких образов на фестивале Coachella
Альбина Джанабаева и Сати Казанова блистали на презентации
Госдума собирается запретить американские лекарства (список)
Мужчина выжил после 18-часовой остановки сердца
«Пора сбивать американские самолеты»: реакция россиян на удары
Россия запрещает: ответ на санкции США
Фоторепортажи
8Торговый центр «Зимняя вишня» после пожара
10Самые живописные мосты мира
09:17 (мск), источник: Prokazan.ru

Сегодня в Казани ожидается 10 градусов тепла

16 апреля в Казани ожидается переменная облачность, днем без осадков. Об этом сообщает Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Республики Татарстан.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +14° 94% 751 мм рт. ст. 7 м/с

Ветер северо-восточный умеренный.

Максимальная температура воздуха днем 8−10 градусов тепла.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

В Казани в Деревне Универсиады задержали парня, проникавшего в комнаты девушек
СМИ: Трамп рассматривал возможность удара по объектам РФ в Сирии
Банк России отозвал лицензию у московского банка
Как кардинально сменить сферу деятельности после 40 лет
WP: Трампа не устроило число высланных Европой дипломатов РФ
Кончита Вурст рассказала о своем положительном ВИЧ-статусе
Умер актер, сыгравший сержанта в «Цельнометаллической оболочке»
Врио губернатора Кузбасса Цивилев уволил четырех замов
Спорт
Чемпионский подарок от «Спартака» Вчера красно-белые проиграли «Уралу». Это колоссальный шанс для «Локомотива», который в своем матче одержал уверенную победу
Авто
Обман на шиномонтаже: 9 способов «Весенний день — год кормит». Эта пословица точнее всего характеризует работу шиномонтажей, некоторые из которых, к сожалению, находят способы обманывать своих клиентов
Hi-Tech
Аккаунт в крымском мессенджере «Диалог М» взломали за три минуты «Диалог М» был взломан сразу после запуска.
Кино
Вот это поворот: 15 триллеров с непредсказуемой развязкой Для любителей неожиданных поворотов и настоящего ужаса — когда все не то, чем кажется, — мы подобрали по-настоящему непредсказуемые триллеры и советуем досмотреть их до конца...
Недвижимость
В России появилась ипотека под 0%
В 14 регионах России могут обрушиться здания
5 преимуществ квартиры с готовым ремонтом
Ипотека может перестать дешеветь из-за санкций
Леди
Долой все лишнее: звезды, которых мы скоро увидим на пляжах топлес Западные звезды не стесняются демонстрировать свою естественность, поэтому часто не красятся, а некоторые и вовсе отказываются верхней части купальника, если идут на пляж
Дети
70-летний Владимир Стеклов стал отцом в третий раз Арине сейчас чуть больше двух месяцев
Все о ремонте
Как оформить акцентную стену в ванной: 14 стильных идей
Как бюджетно и красиво обставить маленькую студию
5 главных правил бюджетного ремонта
4 причины составить план электрики до начала ремонта
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь