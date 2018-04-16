Сегодня в Казани ожидается 10 градусов тепла

Сегодня в Казани ожидается 10 градусов тепла

16 апреля в Казани ожидается переменная облачность, днем без осадков. Об этом сообщает Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Республики Татарстан.