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08:37 (мск), источник: VN.ru

Обладательница самых длинных ног в России стала «Мисс Шерегеш»

В Кемеровской области в рамках фестиваля Grelka Fest состоялся конкурс красоты «Мисс Шерегеш». В финал конкурса прошли десять девушек-красавиц. Победила жительница Новосибирска Настя Страшевская, которая удостоена титула «Самые длинные ноги России».

Анастасия Страшевская много раз участвовала в конкурсах красоты и несколько раз побеждала. Она является обладательницей титула «Мисс студенчество Новосибирской области».

А в 2013 году Настя победила в российском конкурсе «Мисс самые длинные ноги» и получила главный приз — 90 тысяч рублей. Конкурс, в котором участвовали 55 длинноногих красавиц, проходил на официальном сайте «Мисс Россия». По итогам голосования Настя набрала 11 880 голосов и заняла первое место. При росте 179 сантиметров длина ног у девушки — 106 сантиметров. Девушка учится в Новосибирском юридическом институте — филиале Томского государственного университета. Родом она из Куйбышева Новосибирской области, но сейчас живет в Новосибирске. Недавно вернулась из Бангкока, где работала моделью. В 2011 году Настя завоевала титул «Каинская красавица» на конкурсе, который проходил в Куйбышеве, в 2012 году стала «Мисс очарование».

О самой длинноногой студентке из Новосибирска написала массовая английская ежедневная газета Daily Mail. Это вторая по величине тиража ежедневная газета в Великобритании. Англичане были в шоке, узнав, что в Сибири живут такие длинноногие красотки. Дело дошло до того, что британская модель Александра Робертсон вызвала нашу Настю на дуэль. Холодная англичанка заявила, что она является обладательницей более длинных ног, чем Анастасия Страшевская.

Как писала английская газета The Daily Star, длина ног Насти не идет в сравнение с тем же показателем у Александры Робертсон из британского Блэкпула. У нее, дескать, более 119 сантиметров. Робертсон заявила, что только у нее есть все шансы выиграть международный конкурс «Мисс самые длинные ноги». Наша скромная Настя не стала спорить.

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