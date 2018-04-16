Ученые рассказали о безопасной норме алкоголя

Работа велась специалистами Кембриджского университета. За основу медики взяли 83 исследования, в которых была установлена связь употребления алкоголя и смертностью.

На момент начала исследований ни у одного участников не наблюдались заболевания сердечно-сосудистой системы. Затем за добровольцами, употреблявшими до 100 г, от 100 до 200 г, от 200 до 350 г этилового спирта еженедельно, установили наблюдение. В итоге была обнаружена прямая связь развития болезней с уровнем употребления алкоголя. Речь идет о развитии болезней сердца и сосудов, вплоть до инфаркта.

Ученые отмечают, что у тех, кто употреблял до 100 граммов спирта в неделю, риск получить инфаркт был на 48% меньше остальных.

Отметим, что в настоящее время в США взрослому мужчине можно потреблять до 196 граммов спирта в неделю, эта доза установлена медиками. Таким образом, исходя из данных нового исследования, дозу необходимо снизить в два раза.

Данный объем эквивалентен пяти кружкам пива крепостью 4% или 875 мл вина крепостью 13%.