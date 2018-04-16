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10:55 (мск), источник: Известия

Ученые рассказали о безопасной норме алкоголя

Группа ученых, проанализировавшая данные о состоянии здоровья почти 600 тыс взрослых людей из 19 стран, заявили, что максимальная безвредная еженедельная доза алкоголя составляет 100 г этилового спирта. Об итогах научной работы говорится в статье «Границы риска потребления алкоголя», опубликованной в медицинском издании The Lancet.

Работа велась специалистами Кембриджского университета. За основу медики взяли 83 исследования, в которых была установлена связь употребления алкоголя и смертностью.

На момент начала исследований ни у одного участников не наблюдались заболевания сердечно-сосудистой системы. Затем за добровольцами, употреблявшими до 100 г, от 100 до 200 г, от 200 до 350 г этилового спирта еженедельно, установили наблюдение. В итоге была обнаружена прямая связь развития болезней с уровнем употребления алкоголя. Речь идет о развитии болезней сердца и сосудов, вплоть до инфаркта.

Ученые отмечают, что у тех, кто употреблял до 100 граммов спирта в неделю, риск получить инфаркт был на 48% меньше остальных.

Отметим, что в настоящее время в США взрослому мужчине можно потреблять до 196 граммов спирта в неделю, эта доза установлена медиками. Таким образом, исходя из данных нового исследования, дозу необходимо снизить в два раза.

Данный объем эквивалентен пяти кружкам пива крепостью 4% или 875 мл вина крепостью 13%.

Ранее стало известно, что ученые выявили отвечающий за тягу к сладкому и алкоголю ген.

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