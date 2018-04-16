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07:37 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Один из объектов Универсиады построили с большим браком

Поле стадиона «Политехник» просело на 10 сантиметров.

Источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Красноярский стадион «Политехник» в Октябрьском районе построили с большим браком. По информации Sibnovosti.ru, поле стадиона просело на 10 сантиметров. При этом сам спортивный объект еще официально не открыт.

Стадион «Политехник» вошел в пул объектов, которые в Красноярске строят к Универсиаде-2019. Планируется, что он станет разминочной площадкой для спортсменов, а после игр будет принадлежать Сибирскому Федеральному Университету.

В середине марта готовность стадиона проверял врио губернатора Александр Усс. Тогда ему рассказали, что строили объект с осени 2016 года на месте гаражного массива и закончили с опережением графика. Помимо поля с искусственным покрытием на стадионе есть трибуны на 500 человек, открытая хоккейная коробка и легкоатлетические кольца.

Сейчас стадион не работает. Более того, попасть на него невозможно.

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