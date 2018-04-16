Один из объектов Универсиады построили с большим браком
Поле стадиона «Политехник» просело на 10 сантиметров.
Поле стадиона «Политехник» просело на 10 сантиметров.
Красноярский стадион «Политехник» в Октябрьском районе построили с большим браком. По информации Sibnovosti.ru, поле стадиона просело на 10 сантиметров. При этом сам спортивный объект еще официально не открыт.
Стадион «Политехник» вошел в пул объектов, которые в Красноярске строят к Универсиаде-2019. Планируется, что он станет разминочной площадкой для спортсменов, а после игр будет принадлежать Сибирскому Федеральному Университету.
В середине марта готовность стадиона проверял врио губернатора Александр Усс. Тогда ему рассказали, что строили объект с осени 2016 года на месте гаражного массива и закончили с опережением графика. Помимо поля с искусственным покрытием на стадионе есть трибуны на 500 человек, открытая хоккейная коробка и легкоатлетические кольца.
Сейчас стадион не работает. Более того, попасть на него невозможно.
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