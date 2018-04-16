Футбольный «Енисей» проиграл в Самаре «Крыльям Советов» с минимальным счетом 0:1. Несмотря на активность и несколько хороших моментов в первом тайме, красноярцы забить не сумели. Зато во второй половине встречи свой шанс хозяева использовали.

«Я очень расстроен результатом. Сегодня “Енисей” заслужил минимум ничью. Я рад, что, несмотря на невысокое качество поля, мы смогли показать хороший футбол. Но игра забудется, а результат останется. Обидное поражение. Мы прекрасно понимаем, что впереди еще пять туров. Учитывая, что мы находимся на первом месте, то все в наших руках, — заявил после игры главный тренер красноярцев Дмитрий Аленичев. — В первые тридцать минут мы действовали агрессивно, высоко встречали соперника, ничего не давали ему создать. Потом произошла некая стычка среди игроков, которая повысила градус встречи. В футболе бывает всякое».