Мокрый снег с дождем и ветер: весны на Среднем Урале пока не произойдет

Источник: Аргументы и факты

Теплая весенняя погода на Среднем Урале начнется с начала третьей декады апреля. Такой прогноз предоставила ведущий специалист Уралгидрометцентра Галина Шепоренко, сообщает в понедельник, 16 апреля, «АиФ-Урал».

Главный синоптик Среднего Урала отмечает, что на этой неделе не стоит ждать больших изменений в погоде, и теплой погоды ждать не стоит. Это связано с установившимися в атмосфере северо-западными воздушными потоками, которые несут холодный воздух с арктического побережья. «А вот в конце второй и в начале третьей декады месяца ожидается, что температура понемногу начнет повышаться, но увеличится вероятность осадков, при этом в южной половине Свердловской области, скорее всего, это будет дождь», — отмечает эксперт.

В частности, сегодня на территории уральского региона пройдут осадки в виде мокрого снега с дождем и ветром от 15 до 18 м/с. Выпадение осадков продолжится до среды, а температура воздуха составит: +1… +6°С в понедельник и вторник и +3… +8°С — в среду.