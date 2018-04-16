Новосибирские дорожники получили первую партию горячего асфальта
Текущий ремонт дорог идет на шести улицах города.
Текущий ремонт дорог идет на шести улицах города.
Производить смесь для ремонта дорог в Новосибирске первым начал асфальтобетонный завод в Первомайском районе. Дорожники уже получили первую партию горячего асфальта и где дороги уже просохли, текущий ремонт начался.
Как сообщает
— Перед тем, как начать работу по текущему ремонту дорог, мы проверили девять заводов, которые производят асфальт. Проверили наличие инертных материалов, лабораторий для проверки качества производимой продукции, согласовали состав асфальтобетонных смесей. Все показатели полностью соответствуют нормативным требованиям, — рассказал директор МКУ «Управление дорожного строительства» Юрий Алексеевский.
Как ранее писала «Комсомольская правда», к майским праздникам текущий ремонт дорог должен пройти на 30 тысячах квадратных метров, на это потратят 25 миллионов рублей. К асфальтированию дорожники приступили 6 апреля. Уже отремонтировано более 3 тысяч квадратных метров — 12,7% от плана.
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