Новосибирские дорожники получили первую партию горячего асфальта

Источник: Комсомольская правда

Производить смесь для ремонта дорог в Новосибирске первым начал асфальтобетонный завод в Первомайском районе. Дорожники уже получили первую партию горячего асфальта и где дороги уже просохли, текущий ремонт начался.

Как сообщает пресс-служба мэрии, несколько дней ремонт дорог идет на улицах Ипподромской, Кирова, Кошурникова, Бердском шоссе, дамбе ГЭС, Димитровском мосту. Также началась установка временных дорожных знаков и фундаментов под светофоры на ме6стах будущих ремонтов.

— Перед тем, как начать работу по текущему ремонту дорог, мы проверили девять заводов, которые производят асфальт. Проверили наличие инертных материалов, лабораторий для проверки качества производимой продукции, согласовали состав асфальтобетонных смесей. Все показатели полностью соответствуют нормативным требованиям, — рассказал директор МКУ «Управление дорожного строительства» Юрий Алексеевский.