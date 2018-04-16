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12:23 (мск), источник: ГТРК "Дон-ТР"

Ростовским школьникам рассказали о том, как защититься от туберкулеза

Ростовским школьникам в режиме онлайн-встречи рассказали о защите от туберкулеза, сообщает сайт администрации города.

Акцию повели в рамках проекта «Школьная медицина. Жизнь прекрасна!». Всего в интерактивной беседе приняли участие 40 юных жителей донской столицы.

Для детей провели лекцию об истории заболевания, рассказали о симптомах и группах риска. Школьники узнали, что менее всего подвержены туберкулезу люди, ведущие здоровый образ жизни. Также дети смогли задать специалисту свои вопросы по теме.

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