Взялись за старое. Зачем Россия возвращает в строй бронетехнику 60-х

Источник: РИА Новости

О новых возможностях, которые получит машина, снятая с вооружения 35 лет назад, — в материале РИА Новости.

Сносят башни

В первую очередь модернизация затронет комплексы вооружения. Специалисты корпорации «Уралвагонзавод» снимут с «единичек» башни с 73-миллиметровым орудием 2А28 «Гром» и установят вместо них боевые модули со скорострельной 30-миллиметровой пушкой 2А72 от БТР-82А. Подключат дополнительную электронику, электроприводы. Корпус, двигатель и трансмиссия — без изменений. Несмотря на почтенный возраст, шасси у этой машины признано специалистами удачным и надежным.

Точное число подлежащих «реставрации» БМП пока не озвучивается, но известно, что испытания первой партии из двадцати единиц завершатся до лета. В войска они поступят до сентября.

Как сообщил РИА Новости источник в ОПК, боевой модуль в тандеме с БМП-1 показал себя неплохо. «Эта машина шире, тяжелей и устойчивей, чем БТР, — рассказал собеседник. — При стрельбе она почти не раскачивается, за счет чего автоматическая пушка ведет себя стабильнее. Заметно возросли кучность, точность, прицельная дальность».

Еще одно важное преимущество БМП перед БТР — она гусеничная, более проходимая и может идти в танковой колонне.

Спаренная с пулеметом ПКТМ автоматическая «тридцатка» стабилизирована в двух плоскостях. Снаряды подаются с двух лент, боекомплект — 300 штук. Ассортимент богатый: осколочно-фугасные, осколочно-трассирующие, бронебойно-трассирующие или бронебойные подкалиберные. Круглосуточный прицел ТКН-4ГА также оснащен системой стабилизации, что позволяет наводчику стрелять в движении. Кроме того, предусмотрен канал дистанционного подрыва боеприпасов.

По боевым характеристикам пушка практически идентична своей предшественнице 2А42, которой вооружали БМП-2 и продолжают ставить на ударные вертолеты Ка-52 и Ми-28Н. Обе эффективны против легкобронированных целей и живой силы на дальностях до двух километров, могут поражать низколетящие вертолеты.

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Главное различие — принцип работы автоматики. Если 2А42 устроена как автомат Калашникова и при перезарядке использует отвод пороховых газов, то 2А72 работает за счет энергии отката ствола. Также у нее снижен темп стрельбы — 330 выстрелов в минуту против 550. Сделано это для повышения кучности.

Обезоруживающая логика

Штатное вооружение всегда считалось «больным местом» БМП-1. К началу 1960-х у военных не было ясного представления о том, как применять новый на тот момент вид боевой техники. Предполагалось, что в случае третьей мировой «единички» вместе с танками пойдут в прорыв к Ла-Маншу, лавируя между воронками от ядерных взрывов и «кроша» по дороге тяжелую бронетехнику НАТО. Для этого их оснастили гладкоствольной пушкой, стреляющей кумулятивными гранатами, и сверху «прикрутили» управляемый реактивный снаряд «Малютка».

Советские солдаты возле БМП-1 в Афганистане. 8 января 1980 | Источник: AP 2018

Однако с технической точки зрения полноценной противотанковой пушкой «Гром» можно назвать лишь с натяжкой.

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По сути, это укороченная версия станкового гранатомета СПГ-9, пригодная для поражения вражеской бронетехники разве что с близкого расстояния (800−900 метров), на которое к противнику еще нужно подобраться. Для сравнения: выпущенный из пушки американского танка M60 (стоял на вооружении НАТО в 1960-х) подкалиберный снаряд прошьет 16-миллиметровую броню «единички» на дальности до 2,5 километра словно пергамент.

Низкий темп стрельбы (до шести выстрелов в минуту), ручная перезарядка и отсутствие стабилизации делают «Гром» малоэффективным и в борьбе с пехотой — в скоротечном контактном бою у экипажа нет особого времени на прицеливание. Из-за малого угла возвышения (всего 15 градусов) пушка бесполезна в городской застройке и гористой местности — там, где нужно работать «по верхам».

Во время войны в Афганистане советские бойцы пытались усилить вооружение БМП-1, кустарно приваривая сверху станковые гранатометы АГС-17.

Это помогало лишь отчасти, поэтому новую БМП-2 со скорострельной «тридцаткой» и углом вертикальной наводки 75 градусов в войсках встретили с нескрываемым восторгом.

Старая советская военная техника в провинции Бамиан в Афганистане | Источник: РИА "Новости"

И себе и людям

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Так или иначе, получив современный комплекс бортового вооружения, БМП-1 по боевым возможностям вплотную приблизится к «двойке», а в чем-то, возможно, даже переиграет ее. И хотя первую партию обновленных машин Минобороны России заказало для себя, эксперты увидели в этой модернизации экспортные интересы. За несколько лет Курганский машиностроительный завод «наштамповал» более 20 тысяч «единичек», и множество из них успели разойтись по всему миру.

«У нас на вооружении стоят БМП-2 и БМП-3, вполне пригодные машины, удовлетворяющие Минобороны. Но в мире много стран, у которых остались БМП-1 в первой модификации, — рассказал РИА Новости военный эксперт информационно-аналитического журнала “Арсенал Отечества” Алексей Леонков. — За границей их насчитывается около 1700 единиц: почти тысяча у Туркмении, у Судана около ста, десять у Кот-д’Ивуара и так далее. Им проще и дешевле обновить “единички”, чем закупать “двойки”. Обычно такая доработка обходится заказчику в 30 процентов от стоимости машины».

Боевая машина пехоты БМП-3

По словам Леонкова, доведение устаревшей техники до кондиции и возвращение ее в строй — довольно распространенная практика во всем мире. Это дешево, быстро и не слишком трудозатратно.

Американцы не выпускают танк «Абрамс» с 2008-го, — отмечает эксперт. — Они берут старую машину со склада, проводят модернизацию, присваивают индекс и говорят, что у них новый танк. Алексей Леонков Военный эксперт

«То же самое делают в Европе с “Леопардами”. Добавляют комплексы обороны или прицелы, работают с трансмиссией и двигателями. В среднем после таких манипуляций боевая эффективность повышается на 15 процентов».

Оригиналы и копии

Российские инженеры, надо отметить, далеко не первые, кому пришла в голову идея избавить БМП-1 от маломощного «Грома» и оснастить скорострельной автоматической пушкой. По этому пути пошли сразу несколько стран-эксплуатантов. Причем самостоятельно.

Так, по данным Центра анализа мировой торговли оружием, в Сухопутные войска Греции четыре года назад поступила на вооружение БМП-1П со спаренной 23-миллиметровой зенитной установкой ЗУ-23−2, смонтированной вместо башни. «Экономную» модернизацию провел 308-й армейский завод. После воссоединения Германии Греции досталось около 500 буксируемых зениток и 350 устаревших БМП из армии бывшей ГДР. «Скрестив» их, греки получили универсальную боевую машину, способную бороться с легкобронированными наземными и низколетящими воздушными целями. Похожие кустарные доработки, правда, в более скромных масштабах, практиковались в Ираке, Сирии, Афганистане.

Индонезийские солдаты на БМП-2 | Источник: AP 2018

Дальше всех в кастомизации советских «единичек» зашли румыны и китайцы, которые в итоге построили на их базе собственные БМП с новейшими комплексами вооружения.

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Лицензионное производство советских БМП Румынии доверили в начале 1980-х. Когда лицензия кончилась, Бухарест задумался о БМП «собственной» разработки и родил MLI-84, практически аналог «единички». В 2005-м на вооружение румынской армии поступила модернизированная MLI-84М, в которой от советской машины остался только корпус. В него засунули новый двигатель, трансмиссию, прицельное оборудование и сиденья для десанта. Вишенка на торте — израильский боевой модуль KBA с швейцарской 25-миллиметровой автоматической пушкой OWS-25.