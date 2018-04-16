В Омске начинается месяц чистоты и порядка
Городские территории уберут до 13 мая.
Городские территории уберут до 13 мая.
Сегодня, 16 апреля, в Омске начинается месячник по благоустройству территории. Он включает в себя очистку дорог и тротуаров, дворовых участков, улиц и ремонт малых архитектурных форм. В городе покрасят и починят заборы, отмоют и отремонтируют остановки общественного транспорта и выполнят остальные мелкие работы.
Как предполагают в администрации города, на массовую уборку выйдут около 50 000 человек.
Юрий Бибик, начальник отдела благоустройства департамента городского хозяйства администрации:
— Несколько дней осталось до проведения общегородского субботника. Сейчас отрабатываются организационные моменты, решаются технические вопросы: обеспечение инвентарем, уточнение объемов работ, графика вывоза мусора и др.
Бибик также подчеркнул, что ответственность за чистоту и порядок в Омске лежит на плечах не только чиновников, но и владельцев предприятий и частных домовладений.
Добавим, что в ходе месячника чистоты планируется очистить общую площадь города не менее 2000 гектаров, а также вывезти около 10 000 кубометров мусорных отходов.
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