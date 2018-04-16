Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Серьезнее угроз Трампа: Лондон испугался молчания Путина
Что будет, если «закончились права»
Эммануил Виторган впервые показал новорожденную дочь (фото)
Странное поведение Дюжева вызвало подозрения у поклонников
Дочь Ларисы Гузеевой выросла роковой красавицей
Путин дал поручение Медведеву Президент и премьер-министр обсудили выполнение «майских указов» 2012 года
Меркель объяснила Якунину причину своей неприязни к русским
Суд изменил приговор Улюкаеву
В России построили тягач «Вощина-1»
У Porsche Cayenne может появиться конкурент
Чемпионский подарок от «Спартака»
Шестеркин тащил все. Он больше не хочет быть третьим в сборной
Ричард Гир женится в третий раз
Дочь Ларисы Гузеевой выросла роковой красавицей
Госдума собирается запретить американские лекарства (список)
Мужчина выжил после 18-часовой остановки сердца
«Пора сбивать американские самолеты»: реакция россиян на удары
Россия запрещает: ответ на санкции США
Фоторепортажи
10В Лос-Анджелесе открылся Музей селфи
10Самые живописные мосты мира
08:55 (мск), источник: Om1.ru

Омский драмтеатр не стал лауреатом «Золотой маски»

Престижную награду победителям вручали в Москве.

Накануне в Большом театре состоялась XXIV церемония вручения Национальной театральной премии «Золотая маска». Престижную награду получили 40 лауреатов, однако омичи в это число не попали.

Постановка «Жизнь» Омского драматического театра была представлена в трех номинациях: спектакль малой формы, работа режиссера (Борис Павлович), мужская роль (Владислав Пузырников).

Отметим, ранее драматическому театру удавалось получить «Золотую маску» в 1997, 2002 и 2006 годах.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 Чиновники придумали, как избавиться от ям на дорогах: они просто перестали считать их ямами
Врачи восемь часов заставляли омичку самой рожать умирающего ребенка, а потом выдавили его локтями
СМИ: Трамп рассматривал возможность удара по объектам РФ в Сирии
Специалист рассказал, что можно сверлить в квартире весь день
Банк России отозвал лицензию у московского банка
Как кардинально сменить сферу деятельности после 40 лет
WP: Трампа не устроило число высланных Европой дипломатов РФ
Кончита Вурст рассказала о своем положительном ВИЧ-статусе
Умер актер, сыгравший сержанта в «Цельнометаллической оболочке»
Спорт
Чемпионский подарок от «Спартака» Вчера красно-белые проиграли «Уралу». Это колоссальный шанс для «Локомотива», который в своем матче одержал уверенную победу
Авто
Обман на шиномонтаже: 9 способов «Весенний день — год кормит». Эта пословица точнее всего характеризует работу шиномонтажей, некоторые из которых, к сожалению, находят способы обманывать своих клиентов
Hi-Tech
Аккаунт в крымском мессенджере «Диалог М» взломали за три минуты «Диалог М» был взломан сразу после запуска.
Кино
Вот это поворот: 15 триллеров с непредсказуемой развязкой Для любителей неожиданных поворотов и настоящего ужаса — когда все не то, чем кажется, — мы подобрали по-настоящему непредсказуемые триллеры и советуем досмотреть их до конца...
Недвижимость
Работники ЖКХ случайно сожгли чужую квартиру
5 преимуществ квартиры с готовым ремонтом
Ипотека может перестать дешеветь из-за санкций
Не от мира сего: 7 зданий, похожих на космические корабли
Леди
Долой все лишнее: звезды, которых мы скоро увидим на пляжах топлес Западные звезды не стесняются демонстрировать свою естественность, поэтому часто не красятся, а некоторые и вовсе отказываются верхней части купальника, если идут на пляж
Дети
70-летний Владимир Стеклов стал отцом в третий раз Арине сейчас чуть больше двух месяцев
Все о ремонте
Как оформить акцентную стену в ванной: 14 стильных идей
Как бюджетно и красиво обставить маленькую студию
5 главных правил бюджетного ремонта
4 причины составить план электрики до начала ремонта
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь