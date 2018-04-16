Омский драмтеатр не стал лауреатом «Золотой маски»
Престижную награду победителям вручали в Москве.
Престижную награду победителям вручали в Москве.
Накануне в Большом театре состоялась XXIV церемония вручения Национальной театральной премии «Золотая маска». Престижную награду получили 40 лауреатов, однако омичи в это число не попали.
Постановка «Жизнь» Омского драматического театра была представлена в трех номинациях: спектакль малой формы, работа режиссера (Борис Павлович), мужская роль (Владислав Пузырников).
Отметим, ранее драматическому театру удавалось получить «Золотую маску» в 1997, 2002 и 2006 годах.
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