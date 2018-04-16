На неделе в Воронеже начнется сезон дождей, но будет тепло
Синоптики воронежского Гидрометцентра опубликовали подробный прогноз погоды на предстоящую рабочую неделю. В период с 16 по 20 апреля будет тепло, начнется сезон дождей.
Синоптики воронежского Гидрометцентра опубликовали подробный прогноз погоды на предстоящую рабочую неделю. В период с 16 по 20 апреля будет тепло, начнется сезон дождей.
Днем в понедельник столбик термометра покажет +17…+19°С. Будет небольшая облачность, возможен дождь. Ветер приедет с западной стороны со скоростью 5−10 м/с.
Во вторник станет еще теплее — температура воздуха днем будет держаться на уровне +19…+21°С, ночью — +7…+9°С. В темное время суток осадков не ожидается, в светлое — пойдет небольшой кратковременный дождь. Ветер западный, 7−12 м/с.
В среду, 18 апреля, ночью столбики термометров опустятся до отметки 9−11° тепла. Днем станет теплее на четыре градуса. Целые сутки будет идти дождь, днем — сильный. Солнце будет спрятано за облаками. Ветер сначала южный, затем северный, 7−12 м/с.
В четверг ночная температура составит +5…+7°С, дневная — +11…+13°С. Будет пасмурно и дождливо. Ветер
Осадки продолжатся и в самую холодную ночь недели — в пятницу, 20 апреля. Термометры в это время покажут +3…+5°С. Днем столбики поднимутся до отметок +11…+13°С. Временами будет ясно, осадков не ожидается. Ветер
На выходных станет теплее, будет солнечно и дождливо.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.