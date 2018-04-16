На неделе в Воронеже начнется сезон дождей, но будет тепло

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Днем в понедельник столбик термометра покажет +17…+19°С. Будет небольшая облачность, возможен дождь. Ветер приедет с западной стороны со скоростью 5−10 м/с.

Во вторник станет еще теплее — температура воздуха днем будет держаться на уровне +19…+21°С, ночью — +7…+9°С. В темное время суток осадков не ожидается, в светлое — пойдет небольшой кратковременный дождь. Ветер западный, 7−12 м/с.

В среду, 18 апреля, ночью столбики термометров опустятся до отметки 9−11° тепла. Днем станет теплее на четыре градуса. Целые сутки будет идти дождь, днем — сильный. Солнце будет спрятано за облаками. Ветер сначала южный, затем северный, 7−12 м/с.

В четверг ночная температура составит +5…+7°С, дневная — +11…+13°С. Будет пасмурно и дождливо. Ветер северо-западный, 6−11 м/с.

Осадки продолжатся и в самую холодную ночь недели — в пятницу, 20 апреля. Термометры в это время покажут +3…+5°С. Днем столбики поднимутся до отметок +11…+13°С. Временами будет ясно, осадков не ожидается. Ветер юго-восточный, 5−10 м/с.