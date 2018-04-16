Паводок-2018: первые 60 дачных участков ушли под воду
Вода заливает мосты, затапливает дачные участки. Спасатели МЧС взрывают лед, ликвидируют заторы. Начальник ГУ МЧС по Новосибирской области Виктор Орлов доложил о борьбе с паводком на аппаратном совещании в региональном правительстве. Противопаводковые мероприятия находятся на особом контроле МЧС. Напомним, что 12 апреля начался подъем воды на реке Карасук. Вода здесь достигла опасных отметок, началось подтопление территории.
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