Паводок-2018: первые 60 дачных участков ушли под воду

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«В населенные пункты по реке Карасук, а также по реке Иня направлены оперативные группы в составе спасателей аварийно-спасательной службы Новосибирской области и Сибирского спасательного центра и подразделения взрывников, — сообщил Виктор Орлов. — В период с 11 по 15 апреля для превентивных мероприятий на данных реках осуществлены взрывные работы. Всего сделано 24 подрыва. Проводилось разрушение ледовых полей инженерной техникой и плавсредствами. Угроза подтопления по населенным пунктам Кочковского района снята.

В результате поднятия уровня воды в реке Карасук произошел перелив через железобетонный мост в населенном пункте Жуланка. Мост закрыт, имеются два навесных пешеходных моста, завезены продукты с запасом на время половодья. Выставлен пост спасателей лодочной переправы. 15 апреля случился перелив через мост в населенном пункте Черновка. Там выставлен пост наблюдения из числа спасателей.

Затапливало и дачные участки. 15 апреля на реке Иня в районе населенного пункта Мотково Мошковского района вода пришла на 60 приусадебных участков в СНТ «Рябинка». Ледовый затор, из-за которого произошло затопление, ликвидирован спасателями МЧС.

По данным регионального МЧС, 16 апреля по реке Карасук, в районе шести населенных пунктов Краснозерского и Карасукского районов, сохранится подъем уровня воды. На Ине в период вскрытия возможно образование заторов и подтопление территорий дачных участков Мошковского и Новосибирского районов.

В результате активного снеготаяния сейчас ограничена работа пассажирского транспорта по грунтовым дорогам на территории пяти муниципальных районов: Болотнинского, Венгеровского, Краснозерского, Сузунского, Кыштовского.