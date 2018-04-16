Оформлять электронные визы в Казахстане начнут с 2018 года
Для этого изучался передовой опыт таких стран как ОАЭ и Эстония.
Для этого изучался передовой опыт таких стран как ОАЭ и Эстония.
Уже определен список стран для выдачи электронных виз, сообщил первый заместитель министра иностранных дел РК Мухтар Тлеуберди, передает корреспондент Zakon.kz.
«В рамках программы “Цифровой Казахстан” этот вопрос всесторонне рассматривался. Мы изучали самый передовой опыт, особенно это Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ). Недавно большая делегация во главе с заместителем
По его словам, система выдачи электронных виз будет запущена в РК в этом году.
«Да, действительно в этом году мы уже планируем ввести пилотные проекты электронных виз для ряда стран, список этих стран уже определен. Потребуется усовершенствование системы — базы данных “Беркут”, администратором системы “Беркут” является КНБ. Уже определена сумма, республиканская бюджетная комиссия утвердила эту сумму для того, чтобы КНБ мог усовершенствовать свою систему. Поэтому с этого года мы начнем оформлять электронные визы», — сказал замглавы ведомства.
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