Оформлять электронные визы в Казахстане начнут с 2018 года

Источник: Zakon.kz

Уже определен список стран для выдачи электронных виз, сообщил первый заместитель министра иностранных дел РК Мухтар Тлеуберди, передает корреспондент Zakon.kz.

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«В рамках программы “Цифровой Казахстан” этот вопрос всесторонне рассматривался. Мы изучали самый передовой опыт, особенно это Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ). Недавно большая делегация во главе с заместителем премьер-министра Аскаром Жумагалиевым съездила в Эстонию, там тоже изучался этот вопрос», — сказал он на правительственном часе по вопросу обеспечения миграционного контроля в РК.

По его словам, система выдачи электронных виз будет запущена в РК в этом году.