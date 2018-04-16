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09:01 (мск), источник: Zakon.kz

Оформлять электронные визы в Казахстане начнут с 2018 года

Для этого изучался передовой опыт таких стран как ОАЭ и Эстония.

Источник: Zakon.kz

Уже определен список стран для выдачи электронных виз, сообщил первый заместитель министра иностранных дел РК Мухтар Тлеуберди, передает корреспондент Zakon.kz.

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«В рамках программы “Цифровой Казахстан” этот вопрос всесторонне рассматривался. Мы изучали самый передовой опыт, особенно это Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ). Недавно большая делегация во главе с заместителем премьер-министра Аскаром Жумагалиевым съездила в Эстонию, там тоже изучался этот вопрос», — сказал он на правительственном часе по вопросу обеспечения миграционного контроля в РК.

По его словам, система выдачи электронных виз будет запущена в РК в этом году.

«Да, действительно в этом году мы уже планируем ввести пилотные проекты электронных виз для ряда стран, список этих стран уже определен. Потребуется усовершенствование системы — базы данных “Беркут”, администратором системы “Беркут” является КНБ. Уже определена сумма, республиканская бюджетная комиссия утвердила эту сумму для того, чтобы КНБ мог усовершенствовать свою систему. Поэтому с этого года мы начнем оформлять электронные визы», — сказал замглавы ведомства.

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