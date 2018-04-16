«Тотальный диктант» написали иркутяне
Участники Тотального диктанта одними из первых познакомились с текстом ещё неопубликованного романа Гузель Яхиной «Дети мои».
Участники Тотального диктанта одними из первых познакомились с текстом ещё неопубликованного романа Гузель Яхиной «Дети мои».
Всероссийская акция по проверке грамотности прошла в субботу. Иркутяне писали отрывки из авторского текста на 18 площадках. В Институте филологии, иностранных языков и медиакоммуникации ИГУ текст диктовала известная поэтесса Ах Астахова. Отрывки «Утро», «День» и «Вечер» из романа Яхиной рассказывают об одном дне из жизни учителя немецкой словесности. Корреспонденты «Вести-Иркутск» тоже решили проверить грамотность. Результаты Тотального диктанта участники узнают в конце апреля.
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