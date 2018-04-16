Жители Иркутской области по итогам 2017 года стали меньше болеть туберкулёзом
Уровень заболеваемости снизился на 11%. У детей почти на 29.
Уровень заболеваемости снизился на 11%. У детей почти на 29.
На пятую долю сократилось и количество смертей. Однако эти данные всё равно выше среднероссийского уровня в два раза. К тому же в Иркутская область лидирует в Сибири по этому показателю.
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