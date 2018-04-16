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09:20 (мск), источник: Вести Иркутск

Жители Иркутской области по итогам 2017 года стали меньше болеть туберкулёзом

Уровень заболеваемости снизился на 11%. У детей почти на 29.

Источник: Вести Иркутск

На пятую долю сократилось и количество смертей. Однако эти данные всё равно выше среднероссийского уровня в два раза. К тому же в Иркутская область лидирует в Сибири по этому показателю.

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