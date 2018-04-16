Во Владивостоке на улице Алеутской введут двухстороннее движение (схема)

Источник: РИА "Новости"

Так, с 9:00 до 15:00 будут временно ограничены движение и парковка на следующих участках автомобильных дорог:

— по улице Светланская: от пересечения с улицей Алеутская до пересечения с улицей Капитана Шефнера;.

— по улице Уборевича: от пересечения с улицей Береговая до пересечения с улицей Семеновская;.

— по улице Лазо: от пересечения с улицей Светланская до пересечения с улицей Суханова;.

— по улице Петра Великого: от пересечения с улицей Светланская до дома № 3а на Петра Великого;.

— по улице Корабельная Набережная: от пересечения с Океанским проспектом до дома № 66-б на Светланской;.

— по Светланскому переулку: от пересечения с улицей Светланская до пересечения с улицей Корабельная Набережная;.

— по улице Баневура: от пересечения с улицей Светланская до пересечения с улицей Пушкинская;.

— на участке автомобильной дороги от дома № 83а на Светланской до дома № 16 на Пушкинской;.

— по улице Дальзаводская: от пересечения с улицей Светланская до пересечения с улицей Металлистов;.

— по улице Металлистов: от пересечения с улицей Светланская до пересечения с улицей Дальзаводская.

Кроме того, будет организовано двухстороннее движение на участке улицы Алеутская от пересечения с улицей Светланская до пересечения с улицей Семеновская.

Объехать указанные участки можно будет по улицам Семеновская, Пушкинская, Капитана Шефнера, Всеволода Сибирцева, Суханова и Океанскому проспекту.