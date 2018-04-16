Во Владивостоке на улице Алеутской введут двухстороннее движение (схема)
В День весны и труда, 1 мая, по центральным улицам Владивостока пройдет праздничная демонстрация. С самого утра будут ограничены автомобильное движение и парковка на Светланской, Корабельной Набережной и прилегающих улицах. Кроме того, на участке Алеутской временно будет организовано двухстороннее движение, сообщают «Вести:Приморье» со ссылкой на сайт администрации Владивостока.
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