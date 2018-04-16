Проход запрещён: в Хабаровском крае насчитывают около 1200 опасных объектов

На встрече присутствовали представители администрации муниципальных районов края, а также Комсомольска-на-Амуре и Хабаровска. Участники обсудили учёт, консервацию и уничтожение заброшенных, бесхозяйных, недостроенных объектов промышленности, коммунальной и строительной инфраструктуры. По результатам 2017 года ликвидировали 207 опасных объектов, работы по по выявлению таких мест продолжаются. Об этом сообщает пресс-служба комитета правительства Хабаровского края по гражданской защите.
«Жизнь и здоровье людей, особенно детей — это вопрос первостепенной важности. Да, порой ликвидация недостроенных зданий, заброшенных сооружений требует колоссальных усилий и затрат. Но это не значит, что нужно опускать руки. В отношении каждого из выявленных опасных объектов в крае должны быть приняты все возможные меры по обеспечению безопасности населения», — рассказал председатель комитета правительства Хабаровского края по гражданской защите Александр Горохов.
Он поручил органам местного самоуправления оперативно ограничивать свободный доступа к объектам, обеспечивать безопасность на них и лучше информировать об этом население.
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