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09:16 (мск), источник: Восток Медиа

Проход запрещён: в Хабаровском крае насчитывают около 1200 опасных объектов

В Хабаровском крае больше 1200 объектов опасны для людей. Заброшенные дома, колодцы, канализационные люки и овраги представляют особую угрозу для детей, которые не понимают риска. Работу по ликвидации и и ограничение доступа к объектам обсудили на заседании межведомственной рабочей группы по региону.

На встрече присутствовали представители администрации муниципальных районов края, а также Комсомольска-на-Амуре и Хабаровска. Участники обсудили учёт, консервацию и уничтожение заброшенных, бесхозяйных, недостроенных объектов промышленности, коммунальной и строительной инфраструктуры. По результатам 2017 года ликвидировали 207 опасных объектов, работы по по выявлению таких мест продолжаются. Об этом сообщает пресс-служба комитета правительства Хабаровского края по гражданской защите.

«Жизнь и здоровье людей, особенно детей — это вопрос первостепенной важности. Да, порой ликвидация недостроенных зданий, заброшенных сооружений требует колоссальных усилий и затрат. Но это не значит, что нужно опускать руки. В отношении каждого из выявленных опасных объектов в крае должны быть приняты все возможные меры по обеспечению безопасности населения», — рассказал председатель комитета правительства Хабаровского края по гражданской защите Александр Горохов.

Он поручил органам местного самоуправления оперативно ограничивать свободный доступа к объектам, обеспечивать безопасность на них и лучше информировать об этом население.

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