Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Лондон «отступился» по Скрипалю и сделает предложение Москве
Поехали! Все автомобили Юрия Гагарина
Эммануил Виторган впервые показал новорожденную дочь (фото)
Только после смерти стало ясно, кем был Мавроди на самом деле
Поклонники обеспокоены здоровьем Татьяны Догилевой
В ООН рассказали о действиях США в Сирии Угрозы Вашингтона в адрес Сирии могут привести мир к очень тяжелым и печальным последствиям
Китай отреагировал на угрозы Трампа по Сирии
Российские корабли исчезли с базы Тартус
В России построили тягач «Вощина-1»
У Porsche Cayenne может появиться конкурент
Ющенко: Путин не боится ни санкций, ни военной силы
Заявления Горбачева по Сирии россияне не оценили
Бейонсе сменила несколько ярких образов на фестивале Coachella
Альбина Джанабаева и Сати Казанова блистали на презентации
5 ошибок мышления, которые отравляют вам жизнь
Австралиец отпраздновал 104-летие и захотел умереть
«Пора сбивать американские самолеты»: реакция россиян на удары
Россия запрещает: ответ на санкции США
Фоторепортажи
8Торговый центр «Зимняя вишня» после пожара
10Самые живописные мосты мира
09:14 (мск), источник: Хабаровский край сегодня

В Хабаровском крае конфликтов с тиграми станет больше

Такой прогноз сделали специалисты WWF.

Конфликтных ситуаций между тиграми и людьми в Хабаровском крае станет больше. С таким прогнозом выступили специалисты Амурского филиала Всемирного фонда дикой природы, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на пресс-службу этой структуры. В опубликованном документе WWF «Путь тигра: отчёт о конфликтах между тигром и человеком на Дальнем Востоке России» сказано, что с 2000 по 2016 годы было зарегистрировано 279 конфликтных ситуаций, которые привели к гибели 33 тигров. А с 2005 по 2010 гг. количество конфликтов удвоилось.

 — Учитывая увеличение численности тигров и экономическое развитие региона, в ближайшем будущем это число, скорее всего, ещё больше возрастет, — предупреждает руководитель отдела по сохранению редких видов Амурского филиала WWF России Павел Фоменко. — Поэтому разрешение конфликтов — это главный приоритет для Всемирного фонда дикой природы (WWF). Я с гордостью могу сказать, что помимо создания реабилитационных центров Россия стала первой страной, создавшей финансируемые государством оперативные группы по разрешению конфликтных ситуаций между тигром и человеком.

Подобная группа работает при комитете охотничьего хозяйства минприроды Хабаровского края. Агентство ранее подробно рассказывало, что эти специалисты отлавливали заподозренных в людоедстве тигров на юге региона. Хищники сейчас помещены в центр реабилитации диких животных «Утёс» около села Кутузовка в районе имени Лазо. Других отловленных тигров, которые слишком близко приближались к человеческому жилью, минувшей зимой приходилось отправлять в аналогичный центр в приморском селе Алексеевка.

Для разрешения конфликтных ситуаций между тиграми и людьми Всемирный фонд дикой природы разработал ряд новых рекомендаций.

 — Мы рекомендуем группам по разрешению конфликтных ситуаций изучать дополнительные современные технологии и применять их на практике, а также собирать данные для оценки эффективности своей работы, — отметил старший координатор отдела по сохранению редких видов Амурского филиала WWF России Алексей Костыря.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 Белому хакерству начали обучать хабаровчан
В Хабаровском крае конфликтов с тиграми станет больше
СМИ: Трамп рассматривал возможность удара по объектам РФ в Сирии
Специалист рассказал, что можно сверлить в квартире весь день
Банк России отозвал лицензию у московского банка
Как кардинально сменить сферу деятельности после 40 лет
WP: Трампа не устроило число высланных Европой дипломатов РФ
Кончита Вурст рассказала о своем положительном ВИЧ-статусе
Умер актер, сыгравший сержанта в «Цельнометаллической оболочке»
Спорт
Чемпионский подарок от «Спартака» Вчера красно-белые проиграли «Уралу». Это колоссальный шанс для «Локомотива», который в своем матче одержал уверенную победу
Авто
Обман на шиномонтаже: 9 способов «Весенний день — год кормит». Эта пословица точнее всего характеризует работу шиномонтажей, некоторые из которых, к сожалению, находят способы обманывать своих клиентов
Hi-Tech
Аккаунт в крымском мессенджере «Диалог М» взломали за три минуты «Диалог М» был взломан сразу после запуска.
Кино
Вот это поворот: 15 триллеров с непредсказуемой развязкой Для любителей неожиданных поворотов и настоящего ужаса — когда все не то, чем кажется, — мы подобрали по-настоящему непредсказуемые триллеры и советуем досмотреть их до конца...
Недвижимость
Названа комфортная зарплата для выплаты ипотеки
5 преимуществ квартиры с готовым ремонтом
Суд признал «СУ-155» банкротом
В Шанхае строят китайскую версию Висячих садов Семирамиды
Леди
Долой все лишнее: звезды, которых мы скоро увидим на пляжах топлес Западные звезды не стесняются демонстрировать свою естественность, поэтому часто не красятся, а некоторые и вовсе отказываются верхней части купальника, если идут на пляж
Дети
70-летний Владимир Стеклов стал отцом в третий раз Арине сейчас чуть больше двух месяцев
Все о ремонте
5 главных правил бюджетного ремонта
Трёхкомнатная квартира в центре Москвы: лофт с элементами ретро
Как обустроить кухню бюджетно, но не в ущерб стилю: 7 умных приемов
Квартира в стиле ретро: интерьер московской двушки в духе 1960-х годов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь