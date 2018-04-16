В Хабаровском крае конфликтов с тиграми станет больше
Такой прогноз сделали специалисты WWF.
Такой прогноз сделали специалисты WWF.
Конфликтных ситуаций между тиграми и людьми в Хабаровском крае станет больше. С таким прогнозом выступили специалисты Амурского филиала Всемирного фонда дикой природы, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на
— Учитывая увеличение численности тигров и экономическое развитие региона, в ближайшем будущем это число, скорее всего, ещё больше возрастет, — предупреждает руководитель отдела по сохранению редких видов Амурского филиала WWF России Павел Фоменко. — Поэтому разрешение конфликтов — это главный приоритет для Всемирного фонда дикой природы (WWF). Я с гордостью могу сказать, что помимо создания реабилитационных центров Россия стала первой страной, создавшей финансируемые государством оперативные группы по разрешению конфликтных ситуаций между тигром и человеком.
Для разрешения конфликтных ситуаций между тиграми и людьми Всемирный фонд дикой природы разработал ряд новых рекомендаций.
— Мы рекомендуем группам по разрешению конфликтных ситуаций изучать дополнительные современные технологии и применять их на практике, а также собирать данные для оценки эффективности своей работы, — отметил старший координатор отдела по сохранению редких видов Амурского филиала WWF России Алексей Костыря.
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