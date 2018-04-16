В Хабаровском крае конфликтов с тиграми станет больше

Конфликтных ситуаций между тиграми и людьми в Хабаровском крае станет больше. С таким прогнозом выступили специалисты Амурского филиала Всемирного фонда дикой природы, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на пресс-службу этой структуры. В опубликованном документе WWF «Путь тигра: отчёт о конфликтах между тигром и человеком на Дальнем Востоке России» сказано, что с 2000 по 2016 годы было зарегистрировано 279 конфликтных ситуаций, которые привели к гибели 33 тигров. А с 2005 по 2010 гг. количество конфликтов удвоилось.

— Учитывая увеличение численности тигров и экономическое развитие региона, в ближайшем будущем это число, скорее всего, ещё больше возрастет, — предупреждает руководитель отдела по сохранению редких видов Амурского филиала WWF России Павел Фоменко. — Поэтому разрешение конфликтов — это главный приоритет для Всемирного фонда дикой природы (WWF). Я с гордостью могу сказать, что помимо создания реабилитационных центров Россия стала первой страной, создавшей финансируемые государством оперативные группы по разрешению конфликтных ситуаций между тигром и человеком.

Подобная группа работает при комитете охотничьего хозяйства минприроды Хабаровского края. Агентство ранее подробно рассказывало, что эти специалисты отлавливали заподозренных в людоедстве тигров на юге региона. Хищники сейчас помещены в центр реабилитации диких животных «Утёс» около села Кутузовка в районе имени Лазо. Других отловленных тигров, которые слишком близко приближались к человеческому жилью, минувшей зимой приходилось отправлять в аналогичный центр в приморском селе Алексеевка.

Для разрешения конфликтных ситуаций между тиграми и людьми Всемирный фонд дикой природы разработал ряд новых рекомендаций.