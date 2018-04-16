Постановки трех свердловских театров получили «Золотую маску»

Так, Екатеринбургский театр оперы и балета за оперу «Пассажирка» получил две награды в номинациях «Работа дирижера» (Оливер фон Дохнаньи) и «Лучшая женская роль» (Надежда Бабинцева). Свердловский театр музыкальной комедии в спектакле «Микадо» взял приз за «Лучшую женскую роль», которую исполнила актриса Анастасия Ермолаева. Еще один екатеринбургский театр —"Провинциальные танцы", получил маску в номинации «Лучший спектакль/современный танец» за спектакль «Имаго-ловушка». Церемония вручения премий прошла накануне, 15 апреля, в Большом театре Москвы.