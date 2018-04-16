Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Юлия Скрипаль уехала из Лондона в Москву: причина названа - СМИ
Что будет, если «закончились права»
Эммануил Виторган впервые показал новорожденную дочь (фото)
Только после смерти стало ясно, кем был Мавроди на самом деле
Бейонсе сменила несколько ярких образов на фестивале Coachella
Путин дал поручение Медведеву Президент и премьер-министр обсудили выполнение «майских указов» 2012 года
Молчание Путина говорит больше: в Англии предсказали изоляцию США
«Газпром» ответил Меркель на условия по «СП – 2»
Иномарки неожиданно подорожали (и курс доллара не виноват)
Поехали! Все автомобили Юрия Гагарина
Ющенко: Путин не боится ни санкций, ни военной силы
Заявления Горбачева по Сирии россияне не оценили
Ричард Гир женится в третий раз
Дочь Ларисы Гузеевой выросла роковой красавицей
Госдума собирается запретить американские лекарства (список)
Мужчина выжил после 18-часовой остановки сердца
«Пора сбивать американские самолеты»: реакция россиян на удары
Россия запрещает: ответ на санкции США
Фоторепортажи
8Торговый центр «Зимняя вишня» после пожара
10Самые живописные мосты мира
09:28 (мск), источник: Коммерсантъ

Постановки трех свердловских театров получили «Золотую маску»

Национальную театральную премию «Золотая маска» в этом году получили три свердловских театра, сообщают пресс-службы театров.

Так, Екатеринбургский театр оперы и балета за оперу «Пассажирка» получил две награды в номинациях «Работа дирижера» (Оливер фон Дохнаньи) и «Лучшая женская роль» (Надежда Бабинцева). Свердловский театр музыкальной комедии в спектакле «Микадо» взял приз за «Лучшую женскую роль», которую исполнила актриса Анастасия Ермолаева. Еще один екатеринбургский театр —"Провинциальные танцы", получил маску в номинации «Лучший спектакль/современный танец» за спектакль «Имаго-ловушка». Церемония вручения премий прошла накануне, 15 апреля, в Большом театре Москвы.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 Путин инициировал посадки на Марс и поближе
Приговор Алексею Улюкаеву вступил в законную силу
СМИ: Трамп рассматривал возможность удара по объектам РФ в Сирии
Банк России отозвал лицензию у московского банка
Как кардинально сменить сферу деятельности после 40 лет
WP: Трампа не устроило число высланных Европой дипломатов РФ
Кончита Вурст рассказала о своем положительном ВИЧ-статусе
Умер актер, сыгравший сержанта в «Цельнометаллической оболочке»
Врио губернатора Кузбасса Цивилев уволил четырех замов
Спорт
Чемпионский подарок от «Спартака» Вчера красно-белые проиграли «Уралу». Это колоссальный шанс для «Локомотива», который в своем матче одержал уверенную победу
Авто
Обман на шиномонтаже: 9 способов «Весенний день — год кормит». Эта пословица точнее всего характеризует работу шиномонтажей, некоторые из которых, к сожалению, находят способы обманывать своих клиентов
Hi-Tech
Аккаунт в крымском мессенджере «Диалог М» взломали за три минуты «Диалог М» был взломан сразу после запуска.
Кино
Вот это поворот: 15 триллеров с непредсказуемой развязкой Для любителей неожиданных поворотов и настоящего ужаса — когда все не то, чем кажется, — мы подобрали по-настоящему непредсказуемые триллеры и советуем досмотреть их до конца...
Недвижимость
В России появилась ипотека под 0%
5 преимуществ квартиры с готовым ремонтом
В 14 регионах России могут обрушиться здания
Ипотека может перестать дешеветь из-за санкций
Леди
Долой все лишнее: звезды, которых мы скоро увидим на пляжах топлес Западные звезды не стесняются демонстрировать свою естественность, поэтому часто не красятся, а некоторые и вовсе отказываются верхней части купальника, если идут на пляж
Дети
70-летний Владимир Стеклов стал отцом в третий раз Арине сейчас чуть больше двух месяцев
Все о ремонте
5 главных правил бюджетного ремонта
Как бюджетно и красиво обставить маленькую студию
Как оформить акцентную стену в ванной: 14 стильных идей
5 интерьеров из фильмов, которые нам запомнились
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь