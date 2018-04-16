Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Путин принял экстренные меры в ответ на ракетный удар США - СМИ
Поехали! Все автомобили Юрия Гагарина
Татьяна Тарасова рассказала, почему у нее нет детей
10 вещей, которые вам нужно выбросить из дома прямо сейчас
Ричард Гир женится в третий раз
У людей нет шансов победить старостьЛюбимое хобби продвинутой молодежи — биохакинг. Почему он не помогает?
Меркель объяснила Якунину причину своей неприязни к русским
Суд изменил приговор Улюкаеву
В России построили тягач «Вощина-1»
У Porsche Cayenne может появиться конкурент
Дубль Овечкина не помог «Вашингтону» во 2-м матче 1/8 финала КС
«Бока Хуниорс» хочет подписать Буффона
Энистон, Диаз и Робертс погуляли на тайной свадьбе Пэлтроу
Ричард Гир женится в третий раз
Пациентка, которой ввели формалин вместо физраствора, скончалась
Англичанка отстегнула нос во время прямого эфира на ТВ
Что станет с ипотекой после введения санкций
В 14 регионах России могут обрушиться здания
Фоторепортажи
16США совместно в Великобританией и Францией начали операцию против Сирии
11Юбилей поэта-песенника Ильи Резника
10:50 (мск), источник: РИА Новости

Пермский театр оперы и балета получил пять наград премии «Золотая маска»

ПЕРМЬ, 16 апр — РИА Новости. Две премьерных постановки Пермского театра оперы и балета имени П. И. Чайковского получили пять наград национальной театральной премии «Золотая маска», сообщает пресс-служба театра.

Источник: РИА Новости

В воскресенье были объявлены лауреаты российской театральной премии «Золотая маска». Церемония вручения наград состоялась на Новой сцене Большого театра.

«Пермский театр оперы и балета в этом году получил пять наград», — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, премию в номинации «Лучший дирижер в балете» получил художественный руководитель театра Теодор Курентзис за работу в спектакле «Золушка». Эту награду он посвятил отцу, который его «научил, что значит слушать музыку». За постановку балета «Золушка» лауреатом «Золотой маски» стал также главный балетмейстер театра Алексей Мирошниченко. Спектакль принес еще одну награду — работа Татьяны Ногиновой была признана лучшей работой художника по костюмам в музыкальном театре.

Еще одна премьера пермского театра — опера «Cantos» Алексея Сюмака была удостоена специального приза музыкального жюри «За художественную целостность и создание новаторской формы музыкального спектакля». Жюри отметило всю команду авторов и исполнителей: композитора Алексея Сюмака, режиссера Семена Александровского, художника Ксению Перетрухину, художника по костюмам Лешу Лобанова, солистку Ксению Гамарис, хор «musicAeterna» и его художественного руководителя и дирижера спектакля Теодора Курентзиса. «Золотую маску» также получил Алексей Сюмак за лучшую работу композитора в музыкальном театре.

«За 19 лет существования фестиваля Пермский театр оперы и балета попадал в номинации 140 раз, из них 27 раз получал награды. Художественный руководитель театра Теодор Курентзис является восьмикратным обладателем премии. По итогам сезона 2016−2017 Пермский театр оперы и балета был упомянут в списке номинантов 15 раз», — добавили в театре.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 Береговая охрана США требует у России Севморпуть. Пока по-хорошему
'Мы ребята с юмором': Симоньян рассказала, как RT 'троллит' США
СМИ: Трамп рассматривал возможность удара по объектам РФ в Сирии
Конец нейтралитета. Кого затронут новые санкции США
Первая рабочая неделя мая продлится два дня
Прокуратура нашла нарушения при ремонте президентских самолетов
Специалист рассказал, что можно сверлить в квартире весь день
Рубль упал к доллару и евро в ожидании новых санкций
В древнеегипетском папирусе нашли обвинения в харрасменте
Спорт
«Локомотив» идет вперед, «Спартак» и ЦСКА теряют очки на выезде «Локомотив» в субботу не оставил шансов «Динамо», обыграв соперника с разгромным счетом 4:0 и прервав беспроигрышную серию «бело-голубых», состоявшую из шести матчей
Авто
Обман на шиномонтаже: 9 способов «Весенний день — год кормит». Эта пословица точнее всего характеризует работу шиномонтажей, некоторые из которых, к сожалению, находят способы обманывать своих клиентов
Hi-Tech
Аккаунт в крымском мессенджере «Диалог М» взломали за три минуты «Диалог М» был взломан сразу после запуска.
Кино
Сами Насери раскритиковал «Такси 5» Актер считает, что в новой части культовой французской комедии нет «ни сюжета, ни развязки»
Недвижимость
Работники ЖКХ случайно сожгли чужую квартиру
5 преимуществ квартиры с готовым ремонтом
Ипотека может перестать дешеветь из-за санкций
Не от мира сего: 7 зданий, похожих на космические корабли
Леди
Долой все лишнее: звезды, которых мы скоро увидим на пляжах топлес Западные звезды не стесняются демонстрировать свою естественность, поэтому часто не красятся, а некоторые и вовсе отказываются верхней части купальника, если идут на пляж
Дети
70-летний Владимир Стеклов стал отцом в третий раз Арине сейчас чуть больше двух месяцев
Все о ремонте
Как оформить акцентную стену в ванной: 14 стильных идей
Как бюджетно и красиво обставить маленькую студию
5 главных правил бюджетного ремонта
4 причины составить план электрики до начала ремонта
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь